Sin embargo, todo lo que reluce no es oro. Por mucho que se empeñe Viagen, la multinacional americana que lo ofrece, nunca conseguirá que el animal sobreviva más allá de esos doce o quince años que, habitualmente, marcan el final de su existencia aunque, al parecer, tampoco lo pretende. Lo que ofrece esta empresa es la posibilidad de clonar a tu perro, tu gato o tu caballo, por un módico precio de cincuenta mil euros para los canes, treinta mil para los felinos y cerca de cien mil en el caso de los caballos. Barato, desde luego, no es.

En cualquier caso, lo que único que duplica la empresa es su aspecto físico, pero, lógicamente, no el psíquico. Evidentemente, cada animal después desarrolla un carácter diferente que, en gran parte, depende de las condiciones en las que viva. No obstante, es razonable pensar que si los animales son educados y criados en un mismo ambiente, existirán muchas posibilidades de que su carácter no difiera mucho. Al fin y al cabo, todos conocemos a personas que, tengan el perro que tengan, siempre les sale muy tímido, o, por el contrario, exageradamente jovial. Está claro que el propio carácter de los dueños, con sus miedos y reacciones, también marca el de sus perros.

Seguramente por todo lo anterior y por la posibilidad que ofrece a sus clientes de almacenar el material genético de cualquier animal para que un futuro pueda ser reproducido, la empresa ha multiplicado sus cifras en los últimos meses. Ni que decir tiene que para lograr el éxito de todo este proceso, será necesario también contar con perras, gatas o yeguas que pueden ofrecer sus servicios como vientres de alquiler. Todo sea por el negocio.

En fin, ya se sabe la necesidad que tienen algunas personas de meterse a Dios y, de paso, ganar dinero con ello. Es una pena. No hay nada más especial que pensar en cualquiera de los perros o los gatos que has tenido en tu vida y darte cuenta que, sin necesidad de tecnología alguna, todos eran iguales porque, en realidad, todos formaban parte de ti y tú de ellos.