Suena mi móvil y, al otro lado, una persona me cuenta su historia: –Una amiga me pidió que cuidara a su perra unos días. De eso hace meses. Desde entonces he intentado contactar con ella pero me ha bloqueado. No puedo seguir teniéndola ¿Qué puedo hacer?-

Más tarde, recibo otra llamada: -Tengo un perro y querría darlo en adopción a algún albergue de la zona. Ya no puedo tenerlo ¿Podría ayudarme?- Cuelgo y de nuevo suena mi móvil. Unos chicos se han encontrado un perro abandonado: -Está hambriento muy asustado ¿Dónde podríamos llevarlo-. Son sólo tres ejemplos reales de las decenas de llamadas que recibo a diario. No es una casualidad, ni una exageración. Mi teléfono aparece en numerosos portales dedicados a la protección animal que existen en internet. Por eso, con el paso del tiempo, se ha convertido en un termómetro bastante fiable del estado en el que se encuentra el abandono en nuestro país. Para empezar, podemos afirmar que durante el 2022 ha aumentado claramente el abandono. Después de un par de años más tranquilos, de nuevo todos los días vuelvo a recibir avisos sobre la aparición de muchos animales abandonados o de personas que me piden acogida para un perro o un gato que, por motivos económicos, de cambio de vivienda o traslado de ciudad, ya no pueden seguir teniendo. Es evidente que, sin llegar aún a los altos niveles de abandono que se daban antes de la pandemia, la situación ha empeorado. Sin embargo, curiosamente, también se ha producido otro fenómeno. Ha cambiado el lenguaje. La gente que quiere dejar a su animal en un albergue ya no habla de abandonarlo, a menudo utilizan la expresión «darlo en adopción al centro». Evidentemente, es un eufemismo. Se trata de deshacerse del mismo, igualmente. Sin embargo, refleja un cambio social. Abandonar a un animal, ya se considera una lacra que te persigue mientras vives y eso nadie lo quiere. Quizás, se trate de un primer paso hacia el abandono cero.