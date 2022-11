Era un día cualquiera en el que nos llamaron desde la prisión de Alicante porque había aparecido un perro abandonado. Hasta ahí todo normal en un país en el que todos los años se abandonan miles de animales.

Lo raro fue que, al recogerlo y al pasarle el lector de microchip, comprobamos que el animal estaba identificado. Así que tras recabar todos los datos, llamé al propietario: -Buenos días, hemos encontrado su perro en la puerta del centro penitenciario de Alicante ¿Vive usted cerca?-

El hombre, sorprendido por mi llamada y más aún por mi comentario, no atinaba a hablar. Cuando, tras varios segundos se repuso y pudo hacerlo, me dijo: -¿Cómo? Vamos a ver, yo vivo en la cárcel. Pero no en la de Alicante. Soy funcionario del centro penitenciario de Valencia. Además, esta mañana el perro estaba aquí ¿Cómo es posible que apenas un par de horas después esté ahí? Son casi 200 kilómetros. No lo entiendo.

Ahora, el sorprendido era yo. El caso es que, tras quedar con el hombre y pasarle la ubicación para que viniera a recogerlo, me quedé pensando. Claro, entonces caí. Llamé a ambas prisiones y pedí que me pasaran con la zona de almacenes y les pregunté si ese día habían recibido algún pedido y ¡bingo! Así había sido.

El resto fue sencillo. Me dieron el teléfono del repartidor y, tras llamarle, me contó la siguiente historia: -Verá, como todas las semanas esta mañana serví mercancía en la cárcel de Valencia. Mi empresa es una suministradora de material para hoteles, residencias y prisiones. Sin embargo, esta vez al salir de allí me encontré a un pobre perro abandonado y no pude evitar parar y recogerlo con la idea de adoptarlo. Luego me encaminé hacia el sur y 180 kilómetros más tarde estaba en la puerta de la prisión de Alicante. En realidad esa es mi rutina. Sin embargo, al bajarme para servir el nuevo pedido, el animal saltó y lo perdí de vista ¿Sabe usted algo de él?-

Sonreí y pensé, en este mundo no existen distancias ni muros, ni siquiera los de que fortifican una cárcel. Todo está más cerca de lo que parece.