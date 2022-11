Hace unos días mi perro se peleó con otro perro y salió con el rabo mordido. No tiene muy buen aspecto y no para de sangrar. El veterinario me ha dicho que, dada la gravedad que presenta, lo mejor sería cortárselo. ¿Tendré problemas legales si se le corta?

La ley prohíbe la amputación de las orejas y la cola en animales de compañía con fines estéticos. Esta prohibición, aunque es relativamente reciente, persigue erradicar muchas de las amputaciones que antes se realizaban, sobre todo, en algunas razas concretas. Mucha gente sigue sin concebir aún que los caniches, los rotweillers o los boxer tienen el rabo largo. Siempre les causa sorpresa cuando, en realidad, ese es su estado normal. Sin embargo, la cuestión que planteas en tu pregunta es muy distinta. Se trata de una amputación que tiene su origen en una cuestión sanitaria y médica. Evidentemente, si tu veterinario te ha aconsejado dicho corte es porque entiende que es lo mejor para el animal. Ahí su criterio es el que prevalece. Si quieres, lo que sí puedes hacer es pedirle un informe al respecto para que, si alguna vez alguien te preguntara al respecto, siempre puedas argumentar el motivo sanitario por el que se le cortó el rabo. De esa forma, evitarás problemas legales futuros.