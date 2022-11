Lo primero es tener clara toda la documentación del animal y comprobar que la tenencia de la misma es legal. En la Guardia Civil podrán informarte al respecto. Una vez tengas esa seguridad y tengas clara la especie a la que pertenece debes preparar su terrario. Si se trata de una serpiente que viven en los árboles, es decir, una serpiente arborícola, será importante que en el terrario puedan caber algunas ramas y, por lo tanto, deberá ser más ancho, alto y largo. Otra cosa distinta es si, por el contrario, se trata de una serpiente del desierto. En ese caso, lo fundamental será recrear su paisaje y que el terrario sea más ancho y largo que alto. En cualquier caso, lo más importante será siempre poder ofrecerle la temperatura y humedad que necesite, así como la alimentación adecuada. En realidad, esas tres cuestiones son las bases del éxito en la tenencia de las mismas: temperatura, humedad y alimentación adecuada.

Me acaban de regalar una serpiente. La verdad es que me hace mucha ilusión porque siempre he querido tener una. Ahora no paro de pensar en prepararle un gran terrario para que pueda vivir cómodamente en el mismo. ¿Podría aconsejarme al respecto?