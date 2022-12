Ese tipo de temblores pueden venir motivados por muchas cosas. La vida que llevamos está llena de estímulos y ruidos que, a menudo, ni nosotros llegamos a percibir, ni ellos entienden. Por otro lado, cualquier cambio en la convivencia, como puede ser un viaje inminente de algún miembro de la familia, les cambia la rutina y les provoca temblores. También, como es más sabido, hay cuestiones ambientales como el frío que los provocan. Sin embargo, todo lo anterior no es incompatible con la existencia de enfermedades o de accidentes domésticos que también podrían causarlos. Piensa que la existencia de una fina aguja que de pronto se clava en una pata cada vez que la apoya o de una simple espina que se traga y se queda en su garganta, podrían desencadenarlos. Por eso y dado que existen tantas cuestiones que pueden provocar temblores, lo mejor será que no entretengas a Iker y acudas a tu veterinario para saber realmente que los están provocando.

Mi perro, a veces, me da miedo. De pronto se pone a temblar sin sentido y no para. Es como si pudiera escuchar o presentir la presencia de alguien o algo que yo ni oigo ni veo. He pensado en llamar al programa de Iker y preguntar qué puede estar ocurriéndole. ¿Algún consejo al respecto?