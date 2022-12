La protección animal ha evolucionado positivamente durante los últimos años en España. El nivel de concienciación actual, nada tiene que ver con el que hace algún tiempo la sociedad tenía. Al respecto, nunca olvidaré, por ejemplo, lo sucedido cuando hace 20 años entré a declarar en un juicio contra un chico que había quemado vivo a un perro y que, en la práctica, era el primer caso de maltrato que se juzgaba en España. Antes de acceder a la sala una persona me preguntó por qué había tantos medios de comunicación en la puerta y, al contárselo, me cortó con un -¡Y todo esto se monta por un perro!-

Hoy nadie se lo plantearía, porque desde entonces hasta ahora las cosas han cambiado. En una de las cuestiones en las que más se nota es en el aumento de la adopción de animales abandonados. Una mayor concienciación y el uso de las redes sociales para fomentar las mismas, han sido claves para lograrlo. Internet está repleta de personas que fomentan, publican y comparten imágenes de animales en busca de nuevas familias. Por otro lado, la mayoría de tiendas y grandes establecimientos de venta de animales, se han sumado a esa labor de adopción y muchas lo que hacen es ofrecer también animales abandonados en sus tiendas, sustituyendo las antiguas compras por adopciones.

Pese a lo anterior, el maltrato no ha cesado. Cada cierto tiempo salta la noticia y, de nuevo, se produce algún caso de maltrato que nos vuelve a conmocionar a todos. Eso no significa que no estemos mejor, sólo que aún nos queda mucho camino por andar. Para seguir avanzando, es necesario que se produzcan mejoras legislativas al respecto que nazcan del consenso y el conocimiento, no de la ideología.

Los animales son un bien común, seres sensibles que deben ser protegidos y, como tales, deben ser concebidos legalmente. Si no se hace así, todas las leyes que se llevan anunciando desde hace años y las que se puedan aprobar en un futuro, nacerán muertas.