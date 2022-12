1. ¿Qué es el Trasvase Tajo-Segura? Se trata de una obra hidráulica ideada en la Segunda República para derivar agua del río Tajo al Segura. El proyecto se construyó tras una guerra civil y muchos problemas, por eso hasta 1979 no llegó agua de un río a otro. Desde entonces, gracias al mismo se ha regado buena parte de la Vega Baja alicantina, la huerta murciana y la agricultura almeriense, contribuyendo así a alimentar con frutas y verduras a España y Europa.

2. ¿Situación actual? La ideología, el pago de favores y la forma en la que se premian y frenan lealtades y deslealtades en nuestro país, se ha impuesto a la justicia, al sentido común y a la solidaridad. Una cosa es decir lo que se es y otra es serlo. Cuando recientemente el Consejo Nacional del Agua, con el visto bueno del gobierno en el que ostenta la mayoría, aprobó para los próximos 5 años un recorte de más de 105 hectómetros cúbicos anuales, es decir, casi un 40 % menos de transferencias de agua que las actuales, literalmente se pasó la solidaridad de la que tanto presume por el mismísimo arco del triunfo.

3. ¿Mejor morir de hambre o de sed? El Supremo ha avalado el recorte argumentando que el abastecimiento requiere más protección que el riego. Es posible pero ¿Es mejor morir de hambre o de sed? El agua es vida y, como todos los valores universales, es un bien común que debe saciar la sed de todos. Un 70 por ciento de nuestro cuerpo es agua. No es casualidad, es puro equilibrio con un planeta en el que, también, el 70 por ciento es agua. Todos los seres vivos la necesitamos. No es una exageración. He visto a miles de animales morir de sed cuando algunos ríos se secaban, pero también de hambre cuando los terrenos dejaban de ser fértiles para las plantas y árboles de los que se alimentaban. Cada metro cúbico de agua de ese trasvase suponen 8 kilos de fruta y verdura. No es un juego ni para los animales ni para nosotros, se trata de vivir o morir.