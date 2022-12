Estas navidades regala medio ambiente. Además de ser gratis, es imprescindible para la supervivencia de todos los animales del planeta, incluidos, por supuesto, los humanos. Aplica las 3 R. Reutiliza, Recicla y Reduce el consumo de energía.

Toda actividad humana deja rastro en el planeta. A eso le llamamos huella de carbono. Ir en coche, mandar un whatsapp o ver una película en una plataforma digital, contamina y envía gases de efecto invernadero a la atmósfera. El más peligroso y abundante es el CO2.

¿Qué hacen esos gases? Retienen la radiación infrarroja del sol y, al hacerlo, aumentan la temperatura, dando lugar al famoso cambio climático. Es una especie de oca a oca y tiro porque me toca. Todo está relacionado. Por eso, aplica estas 5 sencillas reglas:

1º Compra productos de proximidad. La dieta mediterránea es la mejor del mundo. Busca en tu entorno alimentos saludables que conserven tu salud y la del planeta.

2º Ahorra energía. Apaga la luz siempre que no la uses y controla los electrodomésticos. Un uso consciente y razonable de éstos, es muy importante. No es cuestión de si tú puedes pagarlo o no, es cuestión de ser solidario con los demás. Sé responsable.

3º Planta árboles y cuídalos. Piensa que una persona necesita cada día unos 8000 litros de oxígeno y eso lo producen diariamente 22 árboles. Dicho de otra manera, cuando vayas a la montaña, a un paraje natural o a cualquier parque existente en la ciudad, recuerda que para estar vivo, necesitas que 22 árboles de esos que ves plantados, te suministren el oxígeno que necesitas para respirar. Las zonas forestales son esenciales para sobrevivir. Sin sus árboles, estamos muertos. Por tanto, protegerlas como se merecen no es una opción a realizar, es una obligación a cumplir.

4º Apoya el uso de energías renovables. Son energías derivadas de fuentes naturales que se auto reponen antes de llegar a agotarse. Estar a favor de ellas, es una cuestión de futuro y de sentido común. No lo olvides.

5º Exijamos a nuestros gobernantes que apliquen los parámetros de la agenda 2030 de la ONU. Es imprescindible que el mundo sea más sostenible.

Por favor, estas navidades regalemos responsabilidad en la conservación del planeta y actuemos en consecuencia. Es esencial hacerlo porque, al fin y al cabo, no hay mejor regalo que la vida.