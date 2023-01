A mi loro le ha salido un bulto en una de sus patas y siempre le está sangrando. No sé qué hacer, le he limpiado la jaula por si pudieran tratarse de parásitos y no paro de cuidar que no le falte de nada. ¿Qué puede estar ocurriéndole?

Pueden ser muchas cosas, pero lo más probable es que se trate de lo que los veterinarios conocen como una «pododermatitis», es decir, una enfermedad inflamatoria muy habitual en aves que viven como animales de compañía. La principal causa de la misma suele ser la falta de realización de ejercicio físico, la mala organización en cuanto a materiales de la jaula o la deficiencia de vitaminas y proteínas que tienen algunos alpistes o piensos que consumen estas aves, sin descartar distintas alteraciones genéticas o traumatismos que también pudieran provocarla. Por lo tanto, lo primero es saber realmente de qué se trata. Para ello debes acudir a tu veterinario cuanto antes. Piensa que si se tratara de dicha pododermatitis y estuviera en su fase inicial, podría mejorar rápidamente con un tratamiento adecuado y con algunos cambios ambientales. Por eso, es importante que se le realice un diagnostique adecuado lo más pronto posible.