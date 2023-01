No la podemos tener- Suspiró -Lo hemos intentado todo pero no puede ser. La encontramos cuando era pequeña y con mucho esfuerzo conseguimos sacarla adelante. Fueron días de biberón, paciencia y fregona. Sólo hay que ver como ésta ahora. Es dulce, fiel, cariñosa hasta decir basta, y muy noble. Nunca entendí como pudieron dejarla en la calle. Durante días maldecí a esos malnacidos y ahora, ya ven, somos nosotros los que venimos aquí a dejarla- Comenzó a llorar.

-Nos echan de casa. No sabemos siquiera dónde iremos nosotros ni que pasará en el futuro ¡Es todo tan difícil! La vida se nos ha roto-.

Era una pareja joven, un hombre y una mujer. Ella lloraba y hablaba. Él, emocionado y nervioso, tenía la mirada puesta en la perra.

Era un cruce mediano de pelo largo y claro, una especie de grifón que, sin entender lo que decían, no dejaba de saludar cada una de sus palabras moviéndoles el rabo.

En un momento determinado, los dos quedaron en silencio y fijaron su mirada en ella. Entonces se agacharon y, entre lágrimas, se despidieron.

La perra quedó en una jaula y ellos se marcharon del centro.

Las semanas siguientes la perra intentó acostumbrarse a su nuevo hogar. No era fácil. Tuvo que adaptarse y cambiar la comodidad de un salón por la frialdad de una jaula.

De sus dueños nada volvimos a saber hasta dos meses más tarde. Fue una mañana de sábado. Vinieron los dos.

-Por fin tenemos una esperanza. No es que estemos como antes pero, al menos, ella ha encontrado trabajo. Eso nos permite iniciar una nueva etapa. Tras mucho buscar, hemos encontrado un piso compartido en el que nos permiten tener un animal. No era el más barato, pero eso nos permite volver a estar juntos. Sabemos que la perra aquí estaba bien pero nosotros no estábamos bien sin ella-

Les acompañamos a la jaula donde ella vivía, y tan el ansiado encuentro, ambos marcharon juntos para comenzar de nuevo. Ojalá esta vez tengan suerte.