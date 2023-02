Hace prácticamente 100 años, el tigre de Tasmania se consideró extinguido. El último ejemplar del que se tiene datos vivía en el zoo de Hobart, en Australia. Las fotos que se conservan del mismo son en blanco y negro, lo que da cuenta de su antigüedad.

El tigre de Tasmania, en realidad, no era un tigre. Se le conocía así por las rayas que cubrían su cuerpo, sin embargo, se trataba de un marsupial que guardaba y transportaba a sus crías como lo hacen los canguros.

Desde su extinción, se ha hablado mucho de supuestas apariciones de individuos que habrían resistido a su desaparición, pero nunca se han podido demostrar. Sin embargo, en unos años su existencia será una realidad avalada por la ciencia. Para lograrlo, un grupo de científicos australianos y estadounidenses se ha embarcado en un proyecto millonario, cuyo fin es conseguir que un nuevo ejemplar vea la luz. Se espera tenerlo “listo” en diez años. El proceso no será fácil. Primero tendrán que conseguir muestras de ADN de otros marsupiales parecidos y, en base a los datos conservados de los tigres de Tasmania, manipularlos genéticamente en laboratorio para que, tras un complejo proceso, finalmente, se consiga su nacimiento.

Todo lo anterior puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. La ciencia ha avanzado a una velocidad increíble en los últimos tiempos y, científica y técnicamente, es posible lograrlo. De hecho, conseguir la clonación de animales o, como en este caso, lograr el nacimiento de un animal extinguido, forma parte ya del mercado empresarial de la oferta y la demanda. Sin embargo, hay un componente ético en todo esto que merece no sólo un pensamiento, sino una concienzuda y consensuada regulación. Las legislaciones nacionales e internacionales deben armonizarse al respecto y, por supuesto, cubrir los vacíos legales existentes. La ciencia está dando pasos de gigante y los legisladores, si no pueden ir por delante, al menos deberían ir a su mismo ritmo para que siempre esté claro el criterio legal a aplicar.