Los niños ya no pasean ni juegan con los perros en las plazas. Tampoco se suben o abrazan a los árboles. Sus mejores amigos no son los perros, son sus tablets y consolas.

Los niños actuales juegan 10 veces menos que los de hace 20 años y el número de niños menores de 15 años capaces de jugar fuera de la pantalla de un móvil, cada diez años se reduce a la mitad.

Los jóvenes tampoco quedan ya en los parques, no guardan hojas secas en sus libros como recuerdos para no olvidar, ni deshojan margaritas para saber si llegan a gustar. Hoy, mirando Instagram, Tik tok y los likes de sus redes sociales, todo lo saben. En realidad, si no fuera por las fotos que cuelgan y las clases obligatorias de los colegios e institutos, no se conocerían. Es normal, ellos prefieren vivir metidos en sus habitaciones, convertidas en auténticos centros de comunicación gracias a la Wifi e internet. Salir, salen, pero sólo para comer en algún lugar de moda o para beber en esos “previos” o botellones que organizan en los parkings oscuros de discotecas, que ya tampoco abren a las diez ni a las doce de la noche, lo hacen a las dos de la madrugada.

La mayoría no saben a qué huele la tierra mojada, nunca pisaron la hierba, ni aspiraron el aire puro de la montaña. Son urbanitas de teclado, cuyo único interés por la naturaleza es usarla como foto de salva pantallas.

Si, por casualidad, ven a alguno por la calle, fíjense, se les distingue porque caminan con su vista hipnotizada por la pantalla del móvil. Los expertos dicen ahora que todos ellos padecen un “Trastorno de deficiencia Ambiental”. Es posible, pero me temo que la culpa es nuestra y que para ellos ya no hay esperanza, son una generación para la que siempre la leche y los huevos vendrán de la nevera, pero nunca de una vaca o una gallina. Entre otras cosas, porque seguramente eso les daría muchísimo asco.