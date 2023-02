Durante los últimos meses hemos visto como, en España, muchos municipios se auto declaran y definen en sus plenos municipales como “ciudades Pet Friendly”. En realidad, para hacerlo no tienen que cumplir una serie de normas establecidas ni estar registrados en lugar alguno. Se trata, sobre todo, de una declaración de intenciones que, en el fondo, pretende transmitir la idea de que para dicho ayuntamiento, los animales son bienvenidos.

No es poca cosa, sobre todo, dada la precaria situación en la que aún viven en nuestro país muchos animales. Sin embargo, hay que reconocer que en algunos países sí se han dado ya pasos firmes en la regulación de alguno de estos temas. Uno de ellos, por ejemplo, es Portugal. En el vecino país luso, se permite por ley la entrada de los perros a los restaurantes acompañando a sus dueños. Evidentemente, una medida como esa no se realiza sin más. No se trata, ni mucho menos, de una “barra libre” para la entrada de todos los animales. Los establecimientos siempre tienen la última palabra al respecto. No obstante, sí se les obliga, por ejemplo, a que haya espacios acotados en los mismos por si alguna persona quisiera acudir a éstos con sus perros. Además de lo anterior, por supuesto, también contempla normas anexas que deben cumplirse respecto al comportamiento del animal y al estado sanitario de éste. Una completa desparasitación y vacunación, como es lógico, siempre es necesaria para que puedan acceder.

Legislando de esa forma, Portugal lo que intenta es preservar, por encima de todo, la convivencia y, por supuesto, que nadie resulte perjudicado. Cuidar de que no haya enfrentamientos es fundamental para proteger a los animales, porque lo último que una ley debe hacer es crear intolerancias entre unos y otros. En España, desgraciadamente, comenzamos a saber mucho de eso.

El consenso, si lo que se quiere de verdad es proteger a los animales, resulta fundamental. Lo demás, sólo es usarlos como excusa para diferenciarse y pelearse.