Cuando pensamos en traficantes de animales, nos imaginamos a un grupo de mercenarios cazándolos por la noche y metiéndolos en almacenes de lejanos países. Sin embargo, no hay que irse tan lejos. A la vuelta de la esquina también existen.

Muchas veces son criadores ilegales de animales, que poseen una o varias parejas reproductoras y viven de éstos hasta que, a base de criar, los revientan. Otras, son importadores clandestinos que los compran por internet a través de foros, tan especializados como ilegales. Los animales les llegan ocultos en el interior de juguetes metálicos, maletas con sofisticados sistemas de aireación, o dentro de cajas preparadas para ocultarlos. Evidentemente, muchos mueren durante los trayectos, pero los beneficios que obtienen por aquellos que llegan vivos, suplen ampliamente las pérdidas.

Las matemáticas no fallan. Un pequeño mono de Gibraltar que es vendido en el país de origen a 3 euros, alcanza los 3000 cuando es vendido en España. Por eso, pueden permitirse introducir un centenar por la frontera y gastarse 300 euros en todos ellos, porque aunque durante el camino mueran casi todos, con uno sólo que llegue vivo ya ganan mucho dinero.

Claro que, hasta ahora sólo he explicado el origen del tráfico y su llegada a España, todavía quedaría la venta. La misma, habitualmente, se produce a través de conocidos, en las trastiendas de algunas tiendas de escasos escrúpulos y, sobre todo, por internet.

Los foros especializados ocultos en la red, los grupos de whatsapp, y algunas redes sociales, suelen ser los caldos de cultivo preferidos para estos traficantes nacionales que, a través de los mismos, venden loros, guacamayos, arañas, erizos, serpientes, monos y, en realidad, si el precio lo merece, cualquier animal que el mercado demande.

Por eso, hay que recordar que sin demanda no hay oferta. Dicho de otra manera, si no se compra no se vende. Si de verdad nos gustan los animales, dejemos de adquirir aquellos que ilegalmente llegan a España. Tenerlos en el salón de una casa, no es protegerlos.