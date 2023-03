España es un país formado por Comunidades Autónomas y, desgraciadamente, no en todos los temas legales han sabido armonizarse adecuadamente unas con otras. Este caso sería uno de ellos. No es lógico que una misma raza de perros, como por ejemplo ocurre con los dóberman y con alguna otra, sea considere de una forma u otra según el lugar donde viva. Sin embargo, es lo que hay. Por lo tanto, debes consultar la legislación autonómica que rija en tu ciudad al respecto y saber que, si fuera considerado PPP, es decir, un perro potencialmente peligroso, tu novia debería sacarse la licencia pertinente en tu ayuntamiento. Por supuesto, además de ésta, el animal legalmente deberá estar identificado y encontrarse al día en cuanto a la vacunación de la rabia y la desparasitación. No obstante, en tu veterinario puedes consultar cualquier duda que te surja al respecto.

Mi novia tiene un dóberman como el de la foto. En su ciudad no es considerado un animal potencialmente peligroso, pero se va a venir a vivir conmigo y, aunque es un buenazo, he oído que no en todos los lugares de España es igual ¿Dónde puedo consultar si en mi ciudad esa raza está considerada peligrosa?