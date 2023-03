Tengo pensado comprar una rana porque me encantan los colores vistosos que tienen. Me parece muy “guay” tenerla en un terrario en mi habitación. Sin embargo, quiero que viva bien y con bienestar, pero no encuentro información al respecto ¿Algún consejo?

Tienes que pensar que vas a tener a un animal encerrado entre cuatro cristales y proporcionarle el bienestar que necesita va a ser muy complicado. Además, la conservación de las ranas pasa porque vivan con una humedad y temperatura adecuada. También la limpieza y desinfección del terrario es básico, igual que proporcionarle la alimentación que va a necesitar. Por último, recuerda que el agua que le proporciones siempre debe ser sin cloro. Como ves, no resulta fácil su cuidado. En general, se pueden adquirir tres tipos de ranas: "la rana arborícola verde" que presenta un tamaño más pequeño pero que tiene muy buen carácter, "la rana toro" a la que se le considera una especie invasora en muchos lugares y "la rana de ojos rojos", cuya piel posee un color muy llamativo pero que, al tacto, puede resultar tóxica. No obstante, es importante que lo pienses bien porque la realidad es que la mayoría de ranas que se venden, se mueren a las pocas semanas de llegar a una casa.