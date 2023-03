Pregunta: Me he encontrado un gato en la calle que estaba enfermo, me lo he llevado a mi veterinario y le ha diagnosticado una leucemia felina ¿Saldrá adelante? ¿Existen ayudas económicas para personas que acogen animales enfermos?

La leucemia felina está provocada por un retrovirus, relativamente frecuente en gatos que viven en la calle. Dado que se transmite de madres a hijos y que la vía principal de contagio es el contacto prolongado con la saliva y las secreciones nasales, hay mucho contagio entre los gatos. No obstante, no necesariamente por tener contacto con el virus desarrollan la enfermedad. Depende principalmente del estado físico del animal, la edad y el nivel de exposición. Los síntomas más habituales son la anemia, la aparición de problemas dentales, rinitis, dificultades respiratorias, neumonía, alteraciones neurológicas y oculares, tumores en órganos internos, además, por supuesto, de la pérdida del apetito y un adelgazamiento rápido. El tratamiento preventivo es la vacunación. Sin embargo, una vez adquirido, se trata como una enfermedad crónica cuya supervivencia va de los tres meses hasta los cuatro o cinco años, pudiendo, con tratamiento, tener una buena calidad de vida. Lo mejor es que sigas todas las pautas que te marque tu veterinario. Respecto a tu segunda pregunta, no, desgraciadamente no existen ayudas para los particulares que recogen animales enfermos de la calle.