Algunas de ellas son:

1. Contaminación y cambio climático. Los humanos contaminamos todo lo que tocamos. Degradamos el suelo, modificamos lumínicamente el planeta y lo agredimos con el sonido. Alteramos la atmósfera, contaminamos visualmente, hídricamente y térmicamente. Para ello realizamos constantes acciones. Entre otras, publicamos en redes, enchufamos la plancha, nos desplazamos en coche o, por ejemplo, encendemos el aire acondicionado o la calefacción, emitiendo gran cantidad de gases de efecto invernadero que retienen la radiación infrarroja del sol y calientan el planeta. Todo eso provoca la subida de las temperaturas, da lugar a grandes sequías y lluvias torrenciales que, a su vez, ocasionan graves inundaciones y que, junto a la industria maderera y una agricultura aún no suficientemente sostenible, deforesta definitivamente el planeta. La ONU ya lo ha dicho: el agua, elemento básico para la vida, será tan escasa durante el siglo XXI que provocará enfrentamientos, guerras y dramáticas consecuencias ambientales.

2. Energías y residuos. Nos preocupa el coste de la energía y con razón, sin embargo, no pensamos en su otro coste. No existe dinero para pagar el impacto medioambiental que produce. Mientras tanto, existe otro factor altamente contaminante. Se trata de la basura. Las ciudades duplican cada año la cantidad que generan. Cuestiones como el reciclaje siguen siendo utopías. Comprar y tirar es la norma. La ONU ha marcado un máximo de tres años para conseguir revertir la situación actual. Un uso adecuado de la energía y una reducción de la basura es esencial. Si no se hace será el fin.

3. Biodiversidad, especies en peligro de extinción y tráfico ilegal de especies. Cada día desaparecen 150 especies de animales del planeta. Las políticas para su protección no consiguen salvarlas. La erosión que el ser humano provoca es la principal causa. Sin embargo, no escarmentamos. Las especies invasoras introducidas por el hombre, la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies, uno de los negocios que más dinero mueve en el mundo, contribuyen decisivamente a empeorar la situación ¿Existe futuro para el planeta?