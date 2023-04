Tengo un nuevo cachorro y estoy loco con él. No puedo remediarlo, me encanta. Es muy cariñoso. Sólo quiero que no le falte de nada y, sobre todo, que sea feliz. Me preocupa no saber cuidarlo como merece y que pueda pasarle algo malo ¿Qué debo hacer?

Lo más importante para que un animal de compañía sea feliz es precisamente la compañía de las personas que conviven con él. Por eso, lo mejor para tu perro eres tú. Evidentemente, además, debe salir todos los días a pasear y disponer siempre de un espacio seguro, adecuado, y bien mantenido desde el punto de vista higiénico sanitario. También, facilitarle el acceso permanente a agua fresca y limpia, así como ofrecerle una alimentación específica y adecuada. Por último, el animal debe recibir toda la asistencia veterinaria que necesite, incluida, la preventiva. No se trata sólo de llevarlo al veterinario cuando esté enfermo, sino de cumplir con todas las vacunaciones, desparasitaciones y realizarle los chequeos y tratamientos preventivos oportunos que velen siempre por su salud. De esa forma cuidaras su bienestar. En cualquier caso, no olvides nunca que los perros necesitan un estrecho contacto con su familia. Sin ellos no hay felicidad.