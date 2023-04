Hace 20 años, aproximadamente por estas mismas fechas, me llamó una mujer muy angustiada. Me contó, entonces, que desde su casa, situada frente al mar, veía el cadáver de un animal flotando. Me pareció raro porque se trataba de una playa muy concurrida pero inmediatamente me acerqué hasta el lugar y, desde unas rocas cercanas, puede verlo. Llamé entonces, rápidamente, a la Cruz Roja y a la policía local. Minutos más tarde, en una lancha, conseguimos acercarnos hasta donde estaba. Se trataba del cadáver de un perro, de tamaño mediano, flotando entre las olas. Su cuerpo permanecía atado al fondo del mar. Lo habían envuelto con plástico, liado a una cuerda y arrojado vivo para que muriera ahogado intentando mantenerse a flote.

Un año después la historia se repitió, apareció otro perro atado a unas rocas en el mismo lugar. Desde entonces y hasta hace poco no había vuelto a encontrarme otro caso igual. Todo sucedió muy rápido. Recibí una llamada que me pedía ayuda. Esta vez no era en medio del mar sino en una balsa de riego en la que habían aparecido varios perros ahogados. En estos últimos años, el abandono ha experimentado una importante mejoría. El número de animales abandonados cada vez es menor y la adopción mucho mayor. En todo eso, la mejora ha sido significativa. Sin embargo, el maltrato sigue libre y sin control. Los casos se suceden y algunos destacan por su especial crudeza. Supongo que aunque hemos avanzado bastante en cuanto a la concienciación en materia de abandono y protección animal, aún queda mucho camino por andar. Me temo que todavía nos encontraremos bastantes casos de lo que significa la sin razón humana en su trato con los animales. En realidad, no deja de ser parte de un proceso de cambio social. Sin embargo, no podemos asistir a los mismos sin hacer nada. Al contrario, son necesarios más medios, más educación y mayores sanciones. Sólo así lograremos que estos casos pasen también a ser historia.