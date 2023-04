En la casa familiar del pueblo, siempre hemos tenido gallinas pero hay una que me tiene robado el corazón. Es súper buena y cariñosa, y me sigue a todas partes. Por eso, he decidido traérmela al piso como animal de compañía pero no sé si voy a hacer un disparate porque ya tengo perro y gato ¿Alguna idea?

Evidentemente, un poco disparate sí que es. Las gallinas son animales a las que les suele gustar vivir con otras gallinas en espacios abiertos, picoteando y pisando la tierra. Tú te planteas ahora meterla en un piso con un perro y un gato, y comprenderás que muy lógico no parece. Por otro lado, aunque son animales tranquilos y no muy ruidosos, sí ensucian bastante y desprenden un característico olor, por lo que, si lo haces, deberás extremar la limpieza. También, has de tener en cuenta que son animales curiosos a los que, salvo cuando están incubando los huevos, les gusta ir picoteándolo todo. A modo de curiosidad, debes saber que viven unos diez años, comen de 100 a 200 gramos de pienso específico, les encanta la verdura fresca y tierna, y suelen poner 200 huevos anualmente cada una. Respecto al perro y al gato, lo mejor es que pruebes con cuidado la compatibilidad de todos ellos porque aunque muchas veces se llevan bien, nunca puede descartarse el enfrentamiento. En realidad, eso depende mucho de cada individuo. Por último, no olvides llevarlo al veterinario. Tenerlas desparasitadas y en buen estado es importante.