¿Han visto alguna vez a un perro abandonado? ¿Creen que todos los animales que se encuentran sueltos o andando libremente por la ciudad, han salido solos a dar una vuelta y conocen el camino a casa? Lo más cómodo, desde luego, es creerlo e intentar olvidarlo, pero los perros abandonados tienen eso, si te miran fijamente cuando aparecen perdidos, nerviosos, hambrientos y repletos de muchas garrapatas y miseria en cualquier rincón de la ciudad, jamás olvidas su mirada.

Sin embargo, mucha gente dice que nos los ve o afirma que ese perro que te encuentras olisqueando el asfalto, siempre alerta, buscando algún rastro que le pueda llevar de vuelta a casa, en realidad, no necesita ayuda alguna. Sólo requiere de su instinto para encontrar el camino que le lleve de vuelta a casa.

Por eso, hay gente que pasa a su lado y prosiguen sin inmutarse como si para ellos fueran seres invisibles. Sin embargo, otros, por el contrario, una vez que los han visto, no pueden alejarse de ellos sin haber intentado antes ayudarles. Son esas personas a las que puede verse parando el tráfico, implorando ayuda y, si hace falta, llegando tarde al trabajo, a un examen o una obligación familiar, pero jamás dejándolos solos a su suerte. No podrían vivir sabiendo que los abandonaron sin ayuda.

Supongo que por eso muchas de esas personas se lamentan cada vez que se encuentran a un animal abandonado diciendo que es que parece que sólo ellos se encuentren todos los casos y todo lo vean. Y, no, no es que todo lo vean, es que no saben mirar para otro sitio si los ven y pasar de largo cuando necesitan ayuda. En realidad, siempre he pensado que quien mejor definió esa forma de ser fue el famoso escritor francés Jean Anouilh que, en sus memorias, escribió: “Siempre existirá en algún lugar bajo la lluvia un perro abandonado que me impedirá ser feliz”.