Los «Arapesh» son un pueblo de Nueva Guinea, de antiquísimas costumbres, para los que no existe propiedad ni pertenencia alguna. Ser dueño de algo para ellos es una carga insoportable. Eso, por supuesto, lo llevan a cualquier aspecto de su vida. En su mundo no existe la opresión de una persona sobre otra, no hay machismo e, incluso, el sexo es sólo una forma de comunicación exenta de control o dominio. Comparten lo mucho o poco que tengan, no por un concepto de generosidad. Lo hacen porque para ellos todo es de todos. Sin embargo, la característica que más distingue a los «Arapesh», es la felicidad. Viven siempre el presente, ajenos a cualquier atadura y, sólo utilizan el pasado como una forma de proyectarse hacia el futuro.

En realidad, su concepto de la vida me recuerda al del sabio Diógenes, aquel filósofo griego que caminaba desnudo y subsistía de la limosna porque su única preocupación era ser libre. Cuentan que un día caluroso, tras bañarse en el río se tumbó junto a un perro vagabundo que le acompañaba. En ese momento quiso la casualidad que pasara por allí un grupo de soldados, junto a Alejandro Magno, el conquistador, que al verlo, le dijo: -Te admiro Sabio Diógenes. Tú eres libre. Puedes descansar tranquilo, sin preocupación alguna-. -Te equivocas- le contestó -Yo soy un simple hombre que, antes de bañarse, ha escondido el platillo que usa para pedir, por miedo a que se lo roben. Admira al perro que me acompaña. Él no tiene nada, es tan libre como feliz-. Como Diógenes, los Arapesh también poseen una marcada admiración por los animales y la naturaleza. Afirman que de los animales que viven en manadas, aprenden a conseguir comida y alimento y distribuirla entre todos; de los que son salvajes y viven libremente, a criar y educar a sus hijos en comunidad, dando y quitando, repartiendo y compartiendo; y de animales más cercanos admiran la independencia de los gatos o la capacidad de entrega, perdón, nobleza, confianza y fidelidad que muestran siempre los perros.