A ciencia cierta, nadie lo sabe. Conocemos, eso sí, que con la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal aprobada por el gobierno de España será obligatorio para todos aquellos que deseen o tengan ya un animal de compañía realizar un curso de capacitación y poseer un carnet que les acredite que lo han hecho.

Este tipo de requisito, aunque lo parezca, no es nuevo. En parte se parece mucho a los certificados de aptitud que emitían los psicólogos colegiados y que, junto a otros trámites, ya se exigían para la tenencia de los perros potencialmente peligrosos y las famosas licencias que autorizaban para la tenencia de PPP. Sin embargo, para el público en general que posee un perro normal, todo esto es nuevo.

Según ha avanzado el gobierno, en principio parece que para la obtención de dicho carnet no mediará clase presencial alguna. Se tratará más bien de un curso que se podrá hacer on line, y que muchos perciben ya más como un mero trámite que, por supuesto, eso sí, llevará su correspondiente coste.

El principal problema que siempre presenta este tipo de normas es que afectan sobre todo a aquellos que cumplen la ley, y no a los que viven instalados permanentemente en su incumplimiento. Un buen ejemplo de ello es la famosa identificación con chip de los animales. Aunque la misma es obligatoria desde los años noventa, la realidad es que siguen existiendo numerosos animales que no llevan chip alguno. Para comprobarlo, sólo hay que mirar los registros de entrada de las protectoras de animales o lo centros de acogida y recogida de animales abandonados de España. En los mismos se refleja claramente que el 90 por ciento de los animales que ingresan en éstos, no poseen identificación alguna.

Si el gobierno aprueba una ley y pretende que se cumpla hay que destinar medios a ello. Sin embargo y desgraciadamente, legislar en España últimamente tiene más carácter publicitario que real.