Se llama Leo, y aunque su nombre o su nacionalidad poco importan en esta historia, nació en Berlín hace cuarenta años. Vive desde hace tiempo en las calles de Barcelona, entre cartones y mantas deshilachadas.

No lo hace solo. Duerme junto a su perro, «Fido», un cruce de labrador con el que comparte soledad y acera. No es el típico caso de persona que pide en la calle junto a su perro para ablandar el corazón de los que le ayudan. Su historia es más bien la de aquel que vivió con su perro en una gran casa, hasta que un despido y una ruptura sentimental, torció su suerte.

Desde entonces hasta ahora, los dos se adaptaron a no tener más felicidad que no separarse y a compartir lo poco que la vida les daba. Sin embargo, el destino les guardaba aún una última desgracia.

Hace unos días, recibí la llamada de Leo. No hacía falta que se presentara. Desde que hace años me escribió contándome su historia y pidiéndome ayuda para un problema que tenía su perro siempre estuvimos en contacto. Por eso, cuando sonó mi teléfono y escuché su voz, con su marcado e inconfundible acento alemán, supuse inmediatamente que nada bueno me iba a contar.

-Raúl, me han detectado un cáncer y el tratamiento es tan largo como incierto. No me importa por mí, siempre he pensado que ya he vivido de más. Me duele por «Fido» mi perro. No quiero que acabe en una jaula ¿Podrías ayudarme a encontrarle una familia?-

Prometí hacerlo y, gracias a las redes sociales, encontramos una pareja que se ofreció a acogerlo. Les acompañé y asistí a la despedida de Leo y Fido. Fue tan emocionante que describirla la empeoraría. Sólo espero que, cuando todo pase, la vida vuelva a reunirles. Mientras eso ocurre, seguiré reclamando, como hago desde hace años, que se establezcan procedimientos que permitan la acogida temporal de animales, en familias voluntarias, cuando sus dueños no puedan seguir teniéndolos por un tratamiento largo e intenso, un ingreso hospitalario o cualquier tema de extrema gravedad. No es un capricho, es una cuestión de sensibilidad, de humanidad y, sobre todo, de salud y bienestar, tanto de ese animal que estará más protegido, como de su dueño, que se recuperará antes y podrá afrontar más fuerte y animado los efectos negativos de su enfermedad.