Mi perro lleva cada vez peor algunos sonidos. No tolera, por supuesto, el ruido de los petardos, pero también se pone a temblar y ladrar cuando durante sus paseos se nos cruza un coche de policía o una ambulancia con la sirena puesta ¿Cuáles son los sonidos que más molestos pueden resultarles?

Son muchos los ruidos que los animales no soportan. Piensa que su capacidad auditiva es mucho mayor que la nuestra, por lo que cualquier ruido lo escuchan mucho más intensamente. Los perros, en general, odian el sonido de los petardos y de los fuegos artificiales, así como el de las armas de fuego, o el de los rayos o los truenos. Es cierto que algunos consiguen acostumbrarse a los mismos, la prueba más evidente son los perros de caza. Sin embargo, normalmente suelen serles muy molestos. Igualmente no soportan el sonido de los electrodomésticos, principalmente, el de las aspiradoras, batidoras o picadoras. Les resultan especialmente molestos. Tampoco llevan bien los instrumentos de música, les irritan bastante. No soportan tambores ni las trompetas. En cuanto a las sirenas de las ambulancias, bomberos y coches de policía, las detestan. Unos creen que ese odio visceral por éstas, se debe a que el sonido de las mismas es muy parecido al del aullido de un perro en situación de peligro pidiendo ayuda. Otras, simplemente, porque el sonido les resulta insoportable por sus frecuencias sonoras, sus bajos, graves o agudos.