Mi hija siempre ha querido un perro, pero a mí me parecía demasiada responsabilidad y le he comprado un hámster. Sin embargo, cada vez me da más cosa porque ha crecido mucho, no deja de ser una rata y, aunque nunca lo he llevado al veterinario, a veces muerde ¿Podría llegar a ser peligroso?

Aquirir un animal, sea cual sea la especie, siempre conlleva asumir una responsabilidad importante. No lo olvides. Es un ser vivo y hay que cuidarlo adecuadamente. Tu hámster ha pasado ahora a ser tu animal de compañía y el hecho de que sea un roedor no altera su posición, por otro lado y a modo de anécdota, no olvides que ratas y hámster son enemigos irreconciliables. Sin embargo, sí es importante que cumplas con los tratamientos sanitarios que el mismo necesita. Para ello deber elegir cuanto antes una clínica veterinaria cercana o que te de confianza y acudir a la misma. Pídeles a los profesionales de ésta que le ajusten un plan sanitario para que puedas estar tranquila y pregúntale todas las dudas puedas tener sobre su salud. Diles que te orienten también en cuanto a su alimentación, cuidado de los dientes, desparasitación interna y externa e, incluso, sobre la posibilidad de esterilizarlo. Los veterinarios, además de para curar a los animales cuando están enfermos, tienen también un completo cometido en cuanto a la prevención.