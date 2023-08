Tendría apenas 10 años cuando empezó a hacerse cada vez más evidente que, durante periodos cortos pero frecuentes, comenzaba a estornudar sin razón y mi piel se llenaba de ronchas que luego desaparecían.

Los médicos no lo dudaron, se trataba de una alergia pero nadie sabía a qué. Una semana después me citaron en el hospital y asistí al calvario, cortes en la piel incluidos, de lo que suponía hacerse esas pruebas.

El resultado no se hizo esperar. Era alérgico a los ácaros que había en la lana, el polvo, la humedad y, por supuesto, en el pelo de los perros y los gatos. El diagnóstico cayó sobre mí como un jarro de agua fría, porque aunque no me dejaban tener animales ya por aquel entonces me encantaban.

Sin embargo no tuve mucho tiempo para lamentarme. Lo siguiente que recayó sobre mí fue un severo tratamiento. El mismo, aunque ambulatorio, consistía en ir a vacunarme semanalmente durante 2 largos años. Aquellos fueron muchos pinchazos hasta que un día, de pronto, me dijeron que no era necesario que volviera a pincharme más.

-¿Ya estoy curado?- pregunté.

–No- me dijeron -Se ha descubierto que la vacuna no funciona-.

Debería haberme enfadado, pero me alegré. Aquello me demostró de un plumazo que no había verdades absolutas y, sobre todo, me dio vía libre para comenzar a acercarme al mundo de los animales del que había sido privado.

Es cierto que, aun hoy en día, hay perros, gatos, tigres y leones que me hacen estornudar, pero también que, en mi caso, la exposición a los animales me ha ayudado mucho. Eso no significa que a todo el mundo le convenga y que habrá tantos tipos de casos como personas son alérgicas, pero en el mío funcionó.

De todas formas, hay que consultar siempre a los médicos y seguir sus directrices, y éstos han de pensar, no sólo en lo que puede suponer esa alergia, sino también en la parte emocional y psíquica del paciente, no vaya a ser que se cure una cosa y se estropee otra.