Jurassick Park es posible. Los últimos avances en clonación animal y el empeño en recuperar animales extinguidos hace siglos, así lo demuestra. La inmortalidad existe.

A principios del siglo XVIII, la temida armada británica desarmó un barco prusiano cargado de tapices, monedas, joyas y algunos manuscritos de incalculable valor. El botín, una vez ofrecido a la corona, fue trasladado íntegramente a los archivos nacionales de Londres. Allí permanecieron durante siglos expuestos.

El oro era, evidentemente, lo más llamativo. Sin embargo, siglos después, distintos especialistas botánicos descubrieron que, ocultos entre los libros hallados, existía una tesoro aún más importante, al menos para ellos. Se trataba de unas pocas semillas de acacias procedentes del sur de África.

Por eso, cuando éstos solicitaron permiso para el traslado de las semillas a los jardines botánicos de Kew, nadie puso mayor reparo. Al fin y al cabo, qué importancia tenía aquello. Sin embargo, se equivocaban porque la intención de éstos, no era otra que cultivar las mismas.

Las semillas fueron plantadas y unos días más tarde el milagro se produjo y aquellas viejas semillas olvidadas durante siglos en el interior de un antiquísimo libro, por fin dieron su fruto-

Por eso, cuando algunas empresas, como la multinacional estadounidense «Colossal», andan estos días anunciando que para el año 2027 van a devolver a la vida a algunos animales extinguidos como, por ejemplo, los mamut, a mí no me causa tanta extrañeza. Me imagino que igual que ocurrió con esas semillas, genéticamente hoy en día, gracias a los avances científicos y a la alta tecnología de la que disponemos, es más que posible lograrlo. Sin embargo, en este caso se trata de devolver a la vida a un animal sensible, con unas necesidades específicas, y al que hay que dotar de bienestar animal.

Nadie sabe a estas alturas en qué condiciones podrá vivir ese animal ni donde lo hará. Ni siquiera de qué se alimentará. El mundo actual en nada se parece al que él ocupó en su día y necesitará espacios adaptados y nuevas normas de vida en un mundo que tiende al cemento y arrincona la naturaleza. Por eso, toda esta carrera puede que sólo nos conduzca al abismo. El ser humano no sabe por qué, ni para qué, pero desde hace años anda empeñado en jugar a ser Dios y ese empeño, a priori, nada bueno puede traer.