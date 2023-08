Mi perra tiene un dedo situado en la zona trasera que se le clava en la piel. Me he fijado en otros perros y no los tienen iguales. Ella tiene 5 dedos mientras que la mayoría tienen sólo cuatro dedos ¿Puede tratarse de algún tipo de malformación de nacimiento?

La mayoría de perros tienen ya sólo cuatro dedos pero es verdad que, cada cierto tiempo, nace alguno con un quinto dedo. En realidad, se trata de una especie de espolón que les cuelga y que no tiene uso. Es un vestigio de la evolución de estos animales a lo largo de la historia. El problema que presentan estos espolones es que tienen uña y, al no tener desgaste alguno porque normalmente no suelen tocar el suelo, a muchos se les acaba clavando, los que provoca una herida. Al fin y al cabo, hay que pensar que es como una garra. Para evitarlo debemos llevar un cuidado constante, aseo permanente y cortarlo para que se mantenga siempre limitado en cuanto a su crecimiento. Sin embargo, en perros de pelo largo y, sobre todo, rizado, no siempre resulta fácil de ver. Por eso, es bastante habitual que durante el cepillado diario, si no tenemos un especial cuidado, enganchemos dicha uña provocándole daño al animal. Para evitarlo, lo mejor es mantener esa zona siempre con el pelo corto y durante el aseo, manipular dicha zona con especial cuidado.