«Hay más armonía y es más fácil llegar a un consenso en la conferencia de presidentes que en el Congreso, y siendo bonito es extraño». La frase es del socialista Emiliano García-Page, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, pero refleja, en cierto modo, el punto al que han llegado las cumbres autonómicas. Este viernes se celebró la número 22 desde 2004, la decimosexta desde que estalló la pandemia del covid-19.

De nuevo telemática. Y, a diferencia de las primeras reuniones, que estaban marcadas por la tensión y la angustia por la carencia alarmante de material sanitario y la asfixia por el confinamiento y una curva difícil de domar, esta última discurrió en un ambiente tranquilo, más próximo a la de las citas previas al fin del estado de alarma. «El clima de la conferencia ha sido de los más suaves y conciliadores de los vividos hasta ahora», resumió el jefe de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), informa Julia Camacho desde Sevilla. Otros presidentes regionales consultados confirmaban esa percepción. Ni siquiera la madrileña Isabel Díaz Ayuso, ariete de Génova contra el Gobierno de Pedro Sánchez, se mostró tan beligerante como en citas anteriores.

En la cumbre, se acordó el refuerzo de la labor coordinadora del Ejecutivo en varios puntos. El primero, el cierre total de los colegios. El líder socialista pidió a las comunidades que no lo ordenasen, llegado el caso, de manera unilateral, porque puede ayudar no a «aplacar» los contagios, sino a «extenderlos». Su propuesta fue aceptada, como relató después el ministro Salvador Illa. Si hay que adoptar una medida tan drástica, se coordinará con Sanidad y con las demás comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ya que es una decisión que «trasciende» un territorio y afecta a las autonomías limítrofes. Illa insistió en que no es, por ahora, un escenario que se contemple. La prioridad es garantizar la enseñanza presencial, tal y como Sanidad y Educación pactaron con los consejeros la semana pasada.

La conferencia, de hecho, respaldó ese reciente acuerdo. Solo se separó Quim Torra. El 'president' se negó a firmarlo porque no se recogió su petición de que se apruebe una baja remunerada para los padres de hijos en cuarentena. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, explicó que se optó por no cambiar el texto porque la medida está aún «en estudio». Pero se aprobará, según confirmó desde Palma el titular de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá: el Gobierno está «dispuesto a introducir un cambio normativo» pero quiere escuchar antes a los agentes sociales.

Otra de las acciones coordinadas que se discutió ayer (y que se concretará en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles) es la preparación de los planes de vacunación frente al covid. La previsión, dijo Illa, es que a final de año se reciban ya dosis «seguras», por lo que Gobierno y autonomías trabajarán juntos para «crear un registro de vacunación» para hacer el seguimiento de a quién se ha aplicado el tratamiento y cuál es su evolución. Para ello, se creará un grupo de trabajo en el que participarán expertos en bioética, sociedades científicas y colectivos esenciales que ayuden a «afinar» la estrategia de reparto.

Más oleadas

También, a propuesta de Sánchez, se lanzarán tres oleadas más del estudio de seroprevalencia (las tres primeras rondas se hicieron en primavera y detectaron que un 5,2% de los españoles había tenido contacto con el virus), para analizar la evolución del covid. Se evitará que coincida con la campaña de vacunación de la gripe. También se redactará un protocolo común para reglar los cribados masivos y se reforzará la cooperación con los ayuntamientos.

El otro gran eje de diálogo fue el económico. El presidente avanzó que el 15 de octubre arrancará la negociación con Bruselas para la recepción de los fondos europeos (140.000 millones en total), pero antes de esa fecha habrá una conferencia sectorial donde Hacienda discutirá los planes de inversiones. María Jesús Montero también liderará, este mes, una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (su última cita fue en febrero) para preparar los Presupuestos de 2021.

Los mandatarios autonómicos reclamaron más fondos, porque la pandemia no ha acabado. Las comunidades están «exhaustas financieramente», apuntó Moreno. Habrá que prorrogar los contratos de profesores y sanitarios, demandó Ayuso. El aragonés Javier Lambán exigió un margen de déficit del 2,5%. Y el gallego Alberto Núñez Feijóo se quejó del reparto del fondo covid de 2.000 millones destinado a educación y subrayó la necesidad de un compromiso presupuestario para 2021, ansiedad que pobló otras intervenciones. Igual que la mayor concreción sobre el reparto de los fondos europeos.

Pero la presión de Sánchez se dirige hacia las cuentas del Estado. Presidentes socialistas como Ximo Puig, Emiliano García-Page o Adrián Barbón incidieron en que son necesarios para el país y sus territorios. Darias indicó que no tiene «ninguna duda» de que las comunidades quieren acuerdo. Pero eso es harina de otro costal. Es el Congreso, y queda mucha negociación por delante.