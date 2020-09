La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este viernes al Partido Popular de abrir una "batalla política" y de querer buscar la "confrontación" a cuenta de la utilización de los remanentes municipales.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha cargado contra los 'populares' por haber "preferido" que los ayuntamientos se levanten sin "recursos" después de que el Pleno del Congreso rechazase convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

El Ministerio de Hacienda alcanzó apenas horas antes de la votación un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que ha permitido el apoyo de los morados y sus confluencias. Ese acuerdo consistía en la creación de un fondo de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social, unos fondos no condicionados que se distribuirían entre todos los ayuntamientos en función de la población.

"Habíamos procurado encontrar una salida teniendo en cuenta la traba legal que existe para algo efectivo, y es que estuviera el dinero en los ayuntamientos. Hemos hecho un esfuerzo poniendo a disposición los recursos que muchos podrían tener y no tienen. Todo lo demás es un juego absurdo. Han preferido el fuero al huevo", ha lamentado la vicepresidenta.

En esta línea, Calvo ha criticado que los ayuntamientos del PP hayan "capitaneado" la "contestación política" a la propuesta de Hacienda. "No ha sido la contestación de la realidad, de lo que toca, que es intentar ayudar y buscar una salida", ha lamentado.

Así, la vicepresidenta ha cargado contra el partido que lidera Pablo Casado por abrir un frente de disputa "por todo" y por haber abordado esta cuestión "en términos de confrontación y no de solución". "Desgraciadamente hay quienes piensan que la pandemia o la situación es una oportunidad para hacer política de no propongo, no ayudo en nada. Me confronto con todo y espero que se convierta en algún titular", ha añadido.

A su juicio, "nadie puede entender la cerrazón" de los 'populares' con la utilización de los remanentes, más aún después de que Hacienda intentase buscar "fórmulas alternativas". Además, Calvo ha señalado que la "traba" para el uso de esos recursos la puso "el PP como gobierno"

Presupuestos

Por otro lado, Calvo ha pedido este viernes la abstención del Partido Popular para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado ya que, aun si entenderse "para nada", así harían "su trabajo por España".

La vicepresidenta también ha pedido "claridad" a ERC y ha agradecido a Ciudadanos que haya decidido pasar de la "confrontación absoluta a entender". "Iremos dando pasos. Cederemos nosotros, pedimos que cedan también los demás", ha apuntado.

En esta línea, ha dejado claro que el proyecto de las cuentas públicas que llevarán a la Cámara Baja serán "progresistas, inclusivas y de país". Con todo, ha insistido en que el Ejecutivo está dispuesto a incluir medidas que puedan atraer a otros partidos, siempre que estos entiendan las "líneas maestras" de los PGE.

Así, y en su apelación a los independentistas catalanes, Calvo ha reconocido que el Ejecutivo no podrá acometer la reforma fiscal que hubieran abordado de no ser por la pandemia. "Si no podemos, tenemos que hacer ajustes y tener prioridades", ha señalado.

Por ello, Calvo se ha preguntado "cómo" podrá hacer el Ejecutivo una "apuesta clara" si ERC, "un partido que apoyó la moción de censura", se encuentra inmersa en un escenario preelectoral en Cataluña. "Queremos claridad de ERC", ha insistido.

Funcionarios

En este contexto, la vicepresidenta se ha referido al sueldo de los funcionarios y a las pensiones para dejar claro que el Ejecutivo ha dado "pruebas más que suficientes" de que no resolverá la crisis "a costa de quien solo tiene" su salario "para defenderse en la vida".

"Tratamos de preservar salarios y pensiones, para después señalar que el Gobierno no está en la "tesitura" de llevar a cabo recortes. "Vamos a preservar en la medida de lo posible las pensiones y los salarios, es bueno además para la economía española sostener ese nivel de circulación de recursos", ha apuntado.

Calvo, que ha insistido en que el Gobierno "no tiene en el registro" la congelación de los salarios, ha criticado que el PP ya haya dicho que "no ayudará en nada". Por ello, ha lamentado que "un partido tan importante haya decidido estar en rebeldía". "Estamos metiéndonos en profundidades democráticas que no ayudan nada", ha zanjado.