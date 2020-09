La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que su departamento va a flexibilizar "de manera excepcional y limitada" los requisitos para el ejercicio de la docencia, en concreto no hará falta el máster necesario para ello.

Así, se podrán nombrar docentes a personas sin ese máster pero con el resto de requisitos fijados, ha especificado Celaá, todo ello con el objetivo de dar respuesta a las comunidades a las que se les ha acabado la "lista de sustituciones" y les está costando el refuerzo de docentes necesario ante el coronavirus.

Ha explicado que desde el comienzo del curso escolar el coronavirus ha afectado a 2.852 grupos o clases de los 380.000 que existen en España, lo que representa el 0,73%. Todo ello lo ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Multisectorial entre Educación, Sanidad y las comunidades autónomas para analizar el inicio del curso 2020-2021.

Celaá y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han coincidido en señalar que los centros han arrancado en "términos de corrección" y que se ha cumplido así el objetivo de "abrir la escuela".

La ministra ha especificado que el 95,5% de los centros educativos no universitarios no han sufrido hasta el momento ninguna incidencia por la covid y que el objetivo de "abrir la escuela" este curso se ha cumplido.

Y ha asegurado que las comunidades no están reportando casos relevantes de absentismo de padres que no llevan a sus hijos a clase por temor al coronavirus. Ha comentado que es un problema del que se habló al principio pero que ha mostrado "poca relevancia" y solo tres comunidades han dicho observar al caso en este sentido.

Sobre cierre de centros, ha detallado que las comunidades han reportado en la reunión tres cerrados, dos de Infantil y uno de Primaria y alguno en Extremadura, pero que "se iba a encontrar pronto una solución".

Celaá también ha informado de que en la reunión se ha acordado adaptar las pruebas de acceso a la universidad (EBAU/EVAU) de este curso a la situación que se vive por la pandemia y, como pasó en el anterior, se han abierto a estudiar la posibilidad de realizar cambios normativos para adaptar las programaciones didácticas de los cursos.

"Un lugar seguro"

Por su parte, Illa ha asegurado que, desde el punto de vista sanitario, los centros escolares no están siendo un "lugar de contagio" del nuevo coronavirus, si bien ha pedido "no bajar la guardia".

Illa se ha pronunciado así en una rueda conjunta con la ministra de Educación, Isabel Celaá, tras la segunda reunión del Comisión Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar el inicio del curso escolar.

"Desde el punto de vista sanitario el inicio del curso escolar está siendo correcto y, tal y como han manifestado los consejeros autonómicos, no son un sitio de contagio, aunque sí se detecten casos", ha aseverado el ministro.

No obstante, y tras agradecer la actitud mantenida por los profesores, familiares y escolares, Illa ha avisado de que, desde el ámbito de la salud pública, "no conviene bajar la guardia". "Se ha iniciado ya la actividad escolar en toda España pero no se puede bajar la guardia porque en España hay un crecimiento sostenido de la pandemia, por lo que hay que mantener las mismas medidas y con la misma intensidad en el ámbito educativo", ha zanjado.

"Vienen semanas duras en Madrid"

Por otra parte, Illa ha avisado de que van a venir "semanas duras" en la Comunidad de Madrid, región que cuenta actualmente con el mayor número de contagios del nuevo coronavirus, y ha pedido actuar con "determinación" para tomar el control de la pandemia.

Illa se ha pronunciado así antes de asistir a la reunión del 'Grupo COVID-19', responsable de analizar la situación en la Comunidad de Madrid. Este grupo es uno de los acuerdos alcanzados el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para coordinar y planificar respuestas contra la pandemia. Además, esta semana Ayuso ha pedido también al Ejecutivo apoyo militar y policial, así como poder contratar a 300 médicos extracomunitarios.

Sobre esta última petición, el ministro de Sanidad ha asegurado que estudian todas las solicitudes de las comunidades autónomas y que, en la medida en la que puedan, las van a atender. "Vamos a estudiar la situación y a hacer las recomendaciones oportunas en el ámbito del Covid-19", ha zanjado.