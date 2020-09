El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que, desde el punto de vista sanitario, los centros escolares no están siendo un "lugar de contagio" del nuevo coronavirus, si bien ha pedido "no bajar la guardia".

Illa se ha pronunciado así en una rueda conjunta con la ministra de Educación, Isabel Celaá, tras la segunda reunión del Comisión Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar el inicio del curso escolar.

"Desde el punto de vista sanitario el inicio del curso escolar está siendo correcto y, tal y como han manifestado los consejeros autonómicos, no son un sitio de contagio, aunque sí se detecten casos", ha aseverado el ministro.

No obstante, y tras agradecer la actitud mantenida por los profesores, familiares y escolares, Illa ha avisado de que, desde el ámbito de la salud pública, "no conviene bajar la guardia". "Se ha iniciado ya la actividad escolar en toda España pero no se puede bajar la guardia porque en España hay un crecimiento sostenido de la pandemia, por lo que hay que mantener las mismas medidas y con la misma intensidad en el ámbito educativo", ha zanjado.