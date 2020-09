La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que no cree que la discusión en marcha en relación con la Comunidad de Madrid sea sobre "intervenir", sino que el Gobierno central ha "compartido una serie de recomendaciones y ahora le compete a la comunidad" actuar.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, González Laya ha afirmado además que cada comunidad tiene que concentrarse "allí donde están los principales focos de contagio", y "los principales focos de contagio en la comunidad de Madrid no están en el aeropuerto".

"Concentrémonos donde hay una transmisión fuerte, y las cifras dicen que la gran transmisión no ocurre en el aeropuerto sino en reuniones familiares y en determinadas zonas de la comunidad, no en toda, vamos allí donde está teniendo lugar la mayor transmisión", ha argumentado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno central más controles en el aeropuerto de Barajas y criterios homogéneos para toda España para imponer confinamientos.

González Laya ha asegurado que ya existen unos criterios comunes y que a partir de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días "se considera zona roja y se pide a la comunidad que tome medidas". Es más, ha señalado que "muchas las han estado tomando" y ha puesto como ejemplo los casos de Aragón y Cataluña el pasado verano para afirmar que no se trata de colores políticos sino de "responsabilidad y contundencia".

A su modo de ver, se está "desviando la atención de lo que realmente importa, que no es convertir esta discusión en pelea política sino atajar con medidas sanitarias rápidas el problema de transmisión". "La obligación hoy de la comunidad, trabajando con el Gobierno, tiene que ser atajar la expansión, pero no puede ser un problema político porque así no atajamos el problema", ha defendido.

Además, ha señalado que Madrid es una zona de "alta densidad de población" y con "irradiación" a comunidades vecinas tal como han apuntado los presidentes de ambas comunidades."El canario en la mina"

Por otro lado, la ministra ha defendido que, en el contexto internacional, la situación de contagios en España "no es la excepción, es la regla" y que si en España son "un poco más altos" es porque tal vez España es "el canario en la mina", que permite ver hacia donde va la situación.

De hecho, ha afirmado que muchos países están mirando a España para ver cómo reacciona y que también por eso hay que "afinar un poco" qué se hace "en cada comunidad para controlar el Covid".

Según ha dicho, los PCR que realiza España (entre 60.000 y 70.000 al día) están "en la media alta de los países del entorno" y muchos de estos, como Francia o Reino Unido, están empezando a tener "tasas bastante parecidas".

Además, ha asegurado que las medidas de cierre de fronteras no son "contra España" sino "de todos contra todos". Por eso, ha explicado que el Gobierno está trabajando para que se impulsen medidas menos lesivas que el cierre de fronteras, como las cuarentenas, el uso de tests y el desagregar los datos para que las restricciones no afecten a todas las regiones por igual.

González Laya ha explicado que la UE no tiene competencias sanitarias, sino que éstas son nacionales y, además, en muchos casos están descentralizadas. Sin embargo, ha detallado que en lo que sí se trabaja es en buscar criterios comunes o coordinación en todo aquello que sí tiene dimensión europea, como la libertad de movimiento de personas y de mercancías.