La crisis económica y social que ha desatado la pandemia de coronavirus marca un punto de no retorno. Así lo ve el Rey Felipe VI que ayer advirtió que no se debe plantear la recuperación como "un imposible regreso a cómo estábamos a principios de este año" sino como "una oportunidad de transformación sobre la base de economías verdes y digitales". Y además, añadió, este nuevo rumbo debe ser "inclusivo": "no se puede desarrollar una sociedad con valores y cohesión social si falta equidad".

Con este mensaje Felipe VI inauguró ayer la segunda edición del Foro La Toja, en Pontevedra, un espacio de discusión que reunirá durante tres días a destacadas personalidades de la política y la economía para abordar los retos de la reconstrucción ante el impacto de la crisis provocada por el Covid-19.

Junto al monarca en la apertura del foro participó también el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, además del presidente del grupo Hotusa, Amancio López Seijas, y del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El Rey y el presidente de la República de Portugal aprovecharon la ocasión para mantener un breve encuentro antes de la inauguración del foro y llegaron juntos al Gran Hotel La Toja. A su entrada, el monarca, que en los últimos días fue cuestionado por ministros de Unidas Podemos y vetado por el Gobierno al acto de entrega de nuevos despachos de los jueces, recibió un prolongado e intenso aplauso de todo el auditorio. Entre los asistentes se encontraban los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, el titular de la Xunta, el presidente del grupo Hotusa o el presidente del Foro, Josep Piqué, además de la ministra de Industria, Reyes Maroto, entre otras personalidades.

El monarca, que mezcló en su discurso el castellano, el gallego y el portugués, se mostró optimista respecto a la recuperación puesto que considera que España cuenta con "fortalezas" para afrontar la reconstrucción. En plena discusión política sobre el papel de la monarquía, Felipe VI reivindicó la "democracia, la modernidad y la ciudadanía" como bases sobre las que apoyar el proceso de recuperación. En concreto, subrayó la "democracia consolidada y plena" que rige en España y aludió a los valores plasmados en las Constituciones de Europa y América que son, a su juicio, "auténticos pactos entre ciudadanos". "Me refiero desde luego a la libertad y la igualdad y, también, por decirlo a la fraternidad, a la que nosotros habitualmente nos referimos como concordia", señaló el monarca.

El Rey inaugura el Foro La Toja. FV

Ante la presencia de Rebelo de Sousa, ensalzó la importancia del eje atlántico como puente hacia América. "Con América nuestras culturas se ensanchan y se hacen universales", señaló en alusión tanto a España como a Portugal.

Felipe VI recordó a los primeros emprendedores que "hicieron las américas" para destacar la importancia que ha tenido en los últimos años el sector exterior para avanzar en la recuperación económica. En este sentido, advirtió que la internacionalización "está llamada también ahora a ser motor de crecimiento" para afrontar la reconstrucción de la economía tras la pandemia.

"El duro efecto de la pandemia no nos puede arredrar, sino todo lo contrario, debe estimularnos a mantener el rumbo de la proyección al mercado mundial", defendió.

Se refirió el monarca también "al proceso de reflexión abierto en la OTAN" para incorporar como nuevos desafíos en materia de seguridad "realidades como el cambio climático o las nuevas tecnologías".