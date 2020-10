La Comunidad de Madrid ha reprochado este martes que se cuestionen los datos sobre la incidencia del Covid-19 en la región al considerar que no se cuestiona ni al Gobierno regional ni a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sino que se cuestionan "los datos del personal sanitario".

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha censurado que este lunes se pusieran en duda las cifras aportadas por Madrid durante una rueda de prensa ofrecida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

La Comunidad de Madrid notificó el lunes 726 casos nuevos de coronavirus, de los que 162 se asignan a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 36 fallecidos en hospitales. El pasado viernes, Madrid notificó 1005 casos.

Al respecto, López ha afirmado que la situación está "mejorando" y ha indicado que los datos son los que aporta el personal sanitario. Así, ha subrayado que está produciendo una bajada de la presión hospitalaria "absolutamente" acreditada.

"Lo importante es el número de ingresos y se están cerrando plantas Covid y se están señalando cirugías por la tarde porque el sistema se está relajando. No es bueno poner en cuestión los datos. Lo hacen quienes nos dijeron que había un comité de expertos que les aconsejaban para el cambio de fase y luego descubrimos que no había un comité. Y lo dicen quienes desaconsejaron el uso de mascarillas y luego se tuvo que imponer", ha censurado.

Insta a evitar "al máximo" la confrontación

Ante ello, ha instado a Illa y al Gobierno a evitar "al máximo" la confrontación para no someter a "la población a ese debate público" que genera "zozobra". "Busquemos el consenso. Esto no ocurre en Alemania. Tiene poco sentido común. Pensemos en los ciudadanos", ha dicho.

En el ámbito jurídico, López ha manifestado que desde la Comunidad de Madrid se quiere que "los jueces aclaren que para adoptar medidas se requiere de un consenso" en relación al recurso interpuesto en la Audiencia Nacional en el que se solicita la medida cautelar de suspensión de la orden del Ministerio de Sanidad que recoge el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para imponer medidas para frenar la expansión del virus.

"Hay un planteamiento erróneo. No nos planteamos un debate jurídico como político. Entendemos que nuestras medidas eran mas eficaces como lo que está haciendo Nueva York, que son medidas selectivas. Entendemos que se ha adoptado un acuerdo nulo porque exige consenso. Y por eso lo que queremos es que los jueces se pronuncien sobre esa forma de proceder. Es un tema absolutamente jurídico", ha señalado.

"No generemos conflictos jurídicos. No planteamos medidas cautelarísimas porque no queríamos generar zozobra y quisimos aplicar la orden. No entiendo por qué se habla de enfrentamiento cuando la Comunidad de Madrid cumple a raja tabla y estamos a la espera de que el TSJM la valida", ha dicho.

En una intervención en 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha destacado que los ciudadanos cumplen en su mayoría la norma y a veces dan lecciones a los políticos. "Por eso conviene respetar a los ciudadanos y no darles miedo", ha señalado.

Preguntado sobre la postura del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, al poner en valor las medidas del Gobierno por "salvar vidas", López ha señalado que desde el Gobierno regional se ha señalado que sus medidas son más eficaces que las acordadas por el Gobierno central. "Este Gobierno es fuerte y valioso aunque tenga sus tensiones y como tal, hay que cuidarlo y todos tenemos un alto grado de responsabilidad para que se ejecuten las medidas que se acordaron y no hay que entrar en este enfrentamiento que se busca desde otros ámbitos", ha apostillado.