Pedro Sánchez no pone pegas a retirar su polémica iniciativa para reformar la ley orgánica del poder judicial. No le importa sacrificarla si hay acuerdo con el PP. Y para ello está dispuesto a retomar la "negociación ya", "mañana" mismo incluso, con "todas las concesiones" posibles "dentro de la lógica". Para empezar, lideraría las conversaciones, de nuevo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como hasta ahora, y en ningún caso Podemos.

Este viernes fue la primera vez que el presidente del Gobierno se pronunciaba públicamente sobre la proposición de ley que el martes registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para reformar con celeridad, en un plazo de unos dos meses, la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) y forzar así la renovación del órgano de gobierno de los jueces sin contar con el PP. La maniobra del Ejecutivo ha soliviantado a la oposición de derechas, ha suscitado dudas incluso entre los socios de investidura y ha alertado a Europa. La Comisión Europea advierte de que estará vigilante y subraya que ha de garantizarse la "independencia" judicial.

Todos esos elementos en la coctelera han empujado al presidente a modular su postura. Sutilmente. A hacer más hincapié en que el pacto es posible y en que él no pondrá obstáculos. Este viernes, en su comparecencia ante los medios posterior a la reunión del Consejo Europeo, defendió que la propuesta parlamentaria, que rebaja las mayorías para elegir a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -de tres quintos a mayoría absoluta- en segunda votación y que recorta sus atribuciones cuando está en funciones, no deja de ser una "ley antibloqueo", para salir del atasco.

Pero "tiene fácil solución" si no gusta, esgrimió. "Si el PP vuelve a la senda del sentido de Estado, que es el sentido común, el Gobierno está más que dispuesto a llegar a un acuerdo ya, sin esperar un segundo más", subrayó, indicando en todo momento que "quien mantiene como rehén" al CGPJ desde hace dos años, cuando venció su mandato, es el PP. Y lo que los populares no pueden pretender, con su "bloqueo inexplicable", insistió, es "utilizar la ley para incumplir la Constitución", porque en ese caso el poder legislativo "tiene el derecho a modificar la ley para que se cumpla la Constitución".

"En beneficio de todos"

Para Sánchez, "no es aceptable" que los conservadores veten la renovación del CGPJ hasta que no se produzca la salida de Unidas Podemos del Ejecutivo, porque el órgano acumula dos años de retraso y además nada garantiza que Casado gane las siguientes generales. "Entonces, ¿cuál sería la situación? ¿No hay renovación? No tiene sentido".

El presidente cogió el guante del secretario de Justicia del PP y consejero del Ejecutivo madrileño, Enrique López -vocal como Campo del CGPJ, en el mismo mandato-, quien en una entrevista este viernes en 'La Razón' mostró la disposición del PP a negociar el relevo en la institución siempre que Podemos. El Gobierno está dispuesto a sentarse "mañana mismo". Haciendo "todas las concesiones".

"Los interlocutores del PP saben que tenemos la máxima disposición y la máxima disponibilidad para ceder. Tenemos disponibilidad para hacer concesiones y desbloquear esta situación", ya que el acuerdo "va en beneficio de todos", subrayó. "Concesiones todas, todas las posibles dentro de la lógica".

El Ejecutivo quiere volver al mismo punto al que llegó a primeros de agosto, cuando tenía cerrado "al 99%" el acuerdo con los populares, y saltó por los aires. Por la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso, sospechan los socialistas; por el cuestionamiento que Podemos hizo de la Monarquía, ha venido remarcando Génova. Ya a finales de 2018, Sánchez y Casado tenían el acuerdo encarrilado, pero se frustró cuando el señalado como nuevo presidente del CGPJ y del Supremo, Manuel Marchena, renunció al cargo al trascender un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que reivindicaba ante sus compañeros de partido la entente con el Ejecutivo porque permitía controlar la Sala de lo Penal "por la puerta de atrás". "Si a la tercera va la vencida, bienvenido" el pacto, apuntó el líder socialista.