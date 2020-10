El líder de Vox, Santiago Abascal, está defendiendo su candidatura a la presidencia del Gobierno en el debate de la moción de censura que ha empezado esta mañana en el Congreso. El dirigente ultra propone a la Cámara sacar a Pedro Sánchez de la presidencia para "detener el proceso de destrucción de España" por las alianzas del dirigente socialista con Unidas Podemos y los partidos independentistas.

En la tribuna, Abascal ha prometido que, si saliera adelante la moción, algo que sabe que no se producirá porque no tiene los apoyos suficientes, convocaría elecciones generales antes de diciembre porque los ciudadanos, ha dicho, deben juzgar los "meses de caos y ruina" a los que Sánchez ha llevado al país.

El dirigente de ultraderecha se ha dirigido a la bancada del PP sino también cultural y con un "modelo territorial basado en la convivencia". Hasta ahora, no ha interpelado a Pablo Casado en más ocasiones ni ha hecho referencia a los escándalos de corrupción de los populares. El dirigente de los populares solo ha hecho saber que no apoyará la moción de censura, pero no ha querido aclarar si ordenará votar 'no' o abstención. Casado quería ver con qué tono le hablaba Abascal, antiguo compañero de filas y ahora competidor directo ante el electorado de derechas.

Hasta ahora, no ha hecho referencia a los escándalos de corrupción. Antes del debate, Pablo Casado solo ha hecho saber que no apoyará la moción de censura, pero no ha querido aclarar si ordenará votar 'no' o abstención. El jefe del PP quería ver con qué tono le hablaba Abascal, antiguo compañero de filas y ahora competidor directo ante el electorado de derechas.

Franco y el socialismo

Abascal ha vuelto a afirmar que el Ejecutivo de Sánchez es el peor de los "últimos 80 años", incluyendo a la dictadura franquista. A su juicio no es un Gobierno, es "en realidad un frente popular social comunista en alianza con los separatistas y los terroristas". "Una mafia", ha concluido, una palabra que ha usado en innumerables ocasiones para referirse al Ejecutivo y sus socios. Abascal se ha referido a los partidos independentistas en varias ocasiones como "okupas" y "golpistas" y los ve como "renegados" porque "reniegan" de la patria española. "No son diputados legítimos de este Congreso", ha añadido antes de volver a pedir la ilegalización de esas formaciones.

No obstante, el líder de Vox ha tratado de alejarse, en cierta manera, de la dictadura al asegurar que "no beneficiaría al futuro que existiera ahora un partido político que se declarara franquista porque es algo del siglo pasado". A renglón seguido, ha aprovechado para igualar la dictadura de Franco con el socialismo, al asegurar que esta corriente ideológica tampoco "beneficia" a España en la actualidad.

También ha atacado con dureza contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y Unidas Podemos, a los que ve al lado de "los terroristas 'antifas' en Estados Unidos, con los terroristas de Alsasua en España y con sus amigos y correligionarios del narcosocialismo" en Iberoamérica.

La gestión de la pandemia

Respecto a la pandemia, el líder de Vox ha cargado contra China, cuya actuación ha calificado de "negligente y criminal". Igual que Trump, ha acusado al país asiático de o producir "artificialmente" el "virus chino" o bien de actuar con "ocultaciones" permitiendo que se extendiera por todo el planeta. "China debe pagar", ha espetado.

En este asunto ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) firmó un pacto de cooperación con China que ha pedido "romper". Ha lanzado el aviso cuando ha visto que algunos diputados de la bancada de Casado se reían con sus palabras sobre el origen y la propagación del virus "Veo ciertas risas en esa bancada -les ha replicado-. Les recuerdo que tienen un pacto de amistad con el Partido Comunista Chino (PCCh) que harían bien en romper pronto". Se refería Abascal a un memorándum firmado en abril de 2013 en Suzhou por la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para promover "el entendimiento el intercambio y la cooperación" con el Partido Comunista.

También ha dedicado varios minutos a poner en duda el calentamiento global del planeta por las actividades industriales. "Ustedes que se ríen de los creyentes, han comprado una religión supersticiosa", ha dicho.

ENCUESTA | ¿Estás a favor o en contra de la moción de censura de Vox?