El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido disculpas este jueves "a los de buena fe" después de que se difundiera una fotografía en la que se le observa fumando junto a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en el patio de la Cámara Baja y rodeados de un grupo de periodistas sin mantener la distancia de seguridad.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el ministro se ha dirigido a la gente "a la que le pueda impactar la imagen" que se captó durante la celebración del debate de la moción de censura de Vox y ha insistido en que "no le importa pedir disculpas".

"Si alguien realmente va de buena fe, observará que uno intenta buscar un rincón para fumar y, evidentemente, todo ese corrillo son compañeros de ustedes (periodistas) a los que se les advirtió", ha enfatizado. Así, ha añadido que en la imagen también se puede observar a su director de Comunicación pidiendo a los periodistas que se retirasen.

No obstante, Ábalos ha lamentado que no puede "actuar de otro modo" porque ha mencionado como alternativas "dejar de fumar" o "no salir al patio", cosa que los periodistas le dicen "que no deje de hacerlo porque es la oportunidad para hablar".

Asimismo, ha responsabilizado a personal de Vox de la difusión del momento. "De todas formas, eso se hizo por personal de Vox que, como digo, no les importaba lo que estaba ocurriendo dentro, sino que se nutren de estas cuestiones", ha criticado.

Ha asegurado conocer "quién lo ha hecho" y ha apostillado que "este es el acoso" al que algunos están sometidos. En concreto, ha recordado que recientemente en Valencia salió de un restaurante a fumar y también se viralizó una fotografía en la que aparecía sin mascarilla.

"Yo no tengo ninguna responsabilidad , pero es el tema de cómo usa alguno la política para descalificar. Da igual lo que opines, lo que importa es la descalificación", ha zanjado.