El presidente del Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha pedido la declaración del estado de alarma que ha defendido este jueves en el Consejo Interterritorial de Salud.

En su perfil de Twitter, De Castro, poco antes de la medianoche, ha anunciado que ha presentado esta solicitud por escrito y ha argumentado que es "crucial" adoptar medidas más restrictivas que las actuales "antes del colapso sanitario en Melilla" por el importante aumento de contagios que lleva sufriendo en las últimas semanas.

Además, según el presidente melillense, la ciudad sufre una "grave situación sanitaria" que, a su juicio, "es francamente preocupante".

El comentario publicado por Eduardo de Castro es, textualmente, el siguiente: "La grave situación sanitaria es francamente preocupante. Es crucial tomar medidas más restrictivas antes del colapso sanitario en Melilla. He solicitado por escrito la aplicación del Estado de Alarma para posibilitar el confinamiento nocturno. #COVID19".

El Gobierno melillense, conformado por Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Cs, ha pedido este jueves al Ministerio de Sanidad que aplique en la ciudad autónoma un confinamiento en horario nocturno porque considera que esta medida, junto con las que ya se han adoptado hasta ahora, como el cierre de la hostelería, permitirá frenar el aumento de contagios y "doblegar el virus".

En rueda de prensa, De Castro ha negado que esto sea "un toque de queda" y ha aclarado que ese término no existe en la legislación española, sino que es "un concepto periodístico que es erróneo" y "un término belicista que no se puede adoptar con las herramientas de la Constitución, porque no está previsto en ella".

Según los últimos datos facilitados de la evolución de la pandemia, Melilla ha registrado un aumento de 81 contagios, elevando a 1.038 los casos activos de coronavirus y tiene ocupadas el 58,3% de las camas UCI disponibles en el Hospital Comarcal de la ciudad, tras haber pasado de 5 a 7 pacientes ingresados en dicha unidad.

Con estas cifras, la incidencia acumulada de Melilla en los últimos 14 días sigue en ascenso y se sitúa cerca de los 900, casi 200 más respecto al inicio de semana.

Concretamente, la tasa es ya de 883,37 casos, manteniéndose como la segunda región de España, por detrás de Navarra, y su tasa de positividad es del 28 %, la más alta del país.