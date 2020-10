Pablo Casado ha confirmado que el PP se abstendrá en la prórroga del estado de alarma que se está debatiendo esta mañana en el Congreso. El PSOE y Podemos contarán con el apoyo mayoritario de la Cámara para que ese instrumento excepcional se pueda aplicar hasta el 9 de mayo con una revisión en marzo.

El líder conservador ha subido a la tribuna para argumentar su "abstención crítica" con un discurso muy duro contra la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez y su poca "eficacia" en la lucha contra la pandemia, que ha provocado, ha dicho, 60.000 muertos, según los cálculos del Instituto Carlos III. El dirigente popular no tenía previsto participar en la sesión extraordinaria de hoy, en la que el titular de Sanidad, Salvador Illa, y no Sánchez ha sido el encargado de defender la prórroga hasta la primavera. Iba a ser su portavoz de grupo, Cuca Gamarra, la encargada, pero finalmente ha querido responder al ministro después de que este pidiera el apoyo afirmativo del PP para demostrar que hace "oposición constructiva" y empieza una nueva etapa tras la moción de censura de la semana pasada, cuando Casado escenificó el divorcio con Vox. El gesto de participar en el debate ha marcado el ritmo de la sesión y ha puesto el foco en que Sánchez no haya querido hacerlo y haya dejado ese papel a Illa. El jefe del Ejecutivo ha estado en su escaño durante el discurso de su ministro, pero después ha abandonado el hemiciclo. "Díganle al presidente ausente...", ha lanzado Casado a la bancada socialista en varias ocasiones.

El jefe de la oposición ha denunciado que no puede hacer otra cosa más que abstenerse, porque el Ejecutivo no ha hecho la reforma legislativa que el PP le ha exigido y que habría permitido usar normas ordinarias en vez de la alarma para frenar los contagios de covid-19. "Nos vamos a abstener para no dejar sin ningún instrumento jurídico a las comunidades autónomas que la necesitan para hacer confinamientos perimetrales por la inacción del Gobierno", ha declarado. Casado cree que una prórroga que dure seis meses es "un atropello legal" que denunciará ante la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que vela por el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. El PP estima que Sánchez vulnera la separación de poderes impidiendo al Parlamento pueda votar el estado de alarma "cada 15 días", como sí que lo hizo el Gobierno de coalición cuando lo decretó en primavera.

"La política adulta"

Justo antes, el ministro de Sanidad, durante su intervención en defensa de la prórroga —con Sánchez en su escaño, sin tomar la palabra—, se había dirigido a Casado durante varios minutos, para que apoye la extensión de la alarma hasta el 9 de mayo "por el bien de todos". "Es el momento de la política adulta", "real", le ha apremiado.

Era previsible que Illa lanzara ese mensaje en el pleno, porque en el Gobierno sí tomaban la actitud del PP como una especie de prueba del giro de los populares. Dicho de otro modo, para la Moncloa el pleno de este jueves era la primera ocasión real que tenía Casado para desmarcarse claramente de Vox y demostrar que sí quiere llegar a acuerdos puntuales con Sánchez. Aunque también es cierto que el presidente no había acercado posiciones con el PP sobre la prórroga, ya que en ningún momento aceptó rebajar la duración de la prórroga —seis meses anunció y seis meses serán, en principio—, y solo ofreció una revisión de la medida a los cuatro meses y, presionado por sus socios, cedió para que haya finalmente algo más de control parlamentario.

Siguiendo la línea discursiva diseñada en los últimos días, Illa ha recordado al PP que debe elegir dónde situarse, si con una mayoría de la oposición que ha "elegido el camino de la colaboración, la unión y el apoyo compatible con críticas constructivas", o bien con Vox, que está en la "confrontación". Es decir, que se decida si se suma a la mayoría o si consolida la posición que adoptó la semana pasada de ruptura con la ultraderecha.

Illa ha defendido que el Gobierno ha diseñado, con esta alarma y su prórroga de seis meses, que a su juicio ofrece un marco jurídico estable para las comunidades, una "respuesta constitucional con medidas constitucionales a una situación excepcional para proteger la salud de los españoles". Y ha recordado que el Ejecutivo "está haciendo lo mismo que hacen la mayoría de los gobiernos y apoyan la mayoría de las oposiciones con sentido de Estado de toda Europa". "Pueden acertar y quisiera que así fuera", le ha dicho al PP. El Gobierno, por descontado, era conocedor de que el PP ya había tomado una decisión: la abstención a la ampliación de medio año. Por eso ese apremio era puramente retórico. Las cartas ya estaban sobre la mesa desde anoche.

El ministro, en la tribuna, también ha bendecido oficialmente la enmienda propuesta por ERC y que este miércoles había negociado su partido con Gabriel Rufián. Esto es: su comparecencia cada mes en la Comisión de Sanidad del Congreso, otra del presidente Sánchez cada dos meses en el pleno de la Cámara baja y una revisión en marzo de la medida: la conferencia de presidentes decidirá si levanta la alarma, previo informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Es la fórmula que la Moncloa ha bautizado como "4+2".

Durante su discurso, Illa ha repasado las medidas adoptadas por el Gobierno desde el arranque de la pandemia. Pero también se ha dirigido a los ciudadanos y a las administraciones. Vienen semanas, meses muy complicados, por el otoño y el invierno, y por ello han de continuar los sacrificios. "No es el momento de relajar medidas. Estamos ante unos meses que van a ser muy duros; aún nos queda un horizonte amplio por delante", ha asegurado Illa, quien ha anticipado que vendrán unas "fiestas distintas" de Navidad "a las que nos tendremos que adaptar".