El Govern de la Generalitat instará al Gobierno a que declare el confinamiento domiciliario en Cataluña si las actuales medidas para frenar la pandemia no son efectivas.

Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de Salud del Govern, Marc Ramentol, en declaraciones a TV3, en las que ha apuntado que el actual ritmo de contagios, de alrededor de 5.000 diarios, es "insostenible" para el sistema.

Las nuevas medidas aprobadas por el Govern de la Generalitat para la contención de la covid, que establece el cierre del perímetro de Cataluña durante 15 días y un confinamiento de todos los municipios de viernes a domingo, ha entrado en vigor esta mañana tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

"Si vemos en el curso de los próximos días o semanas que las medidas que hemos tomado no son suficientes para que este 'semáforo' de la red asistencial que tenemos en rojo cambie de color, lógicamente tendremos que instar en todo caso al Gobierno para que plantee esta posibilidad", ha apuntado sobre el confinamiento domiciliario.

Ramentol ha señalado que, como Govern, no pueden renunciar "a ninguna medida" que consideren efectiva para "doblar la curva": "No nos contentamos con aplanarla. No nos podemos quedar estabilizados en 5.000 casos al día, es insostenible".

El secretario de Salud ha apuntado que bajar a 1.500 casos diarios permitiría "empezar a revertir" las medidas restrictivas impuestas por el Govern, ya que es una cifra que se sitúa por debajo del umbral de "máxima seguridad" que permitiría mantener en los centros la actividad ordinaria y la actividad de pacientes con covid.

Asimismo, Ramentol ha avanzado que el Govern ya está en disposición de contratar a estudiantes de último curso de medicina y enfermería para reforzar la sanidad.

Los contagios al alza

Los contagios siguen subiendo en Cataluña, que en las últimas horas ha registrado 5.597 nuevos casos de covid-19 y 34 muertos más, lo que ha llevado a superar los 14.000 fallecidos por la pandemia en la comunidad catalana, según los últimos datos notificados por el Departamento de Salud.

El índice de crecimiento potencial o riesgo de rebrote (EPG) ha aumentado este viernes con respecto a la víspera (838) y se sitúa en 882, aunque la velocidad de reproducción de la enfermedad (Rt) ha descendido de nuevo, de 1,34 este jueves a 1,29 esta mañana.

La situación en los hospitales tampoco mejora y siguen produciéndose nuevos ingresos, 34 en toda Cataluña, con un total de 2.434 pacientes, y 13 personas más en las ucis (447 en total).

Según los datos epidemiológicos actualizados este viernes por el Departamento de Salud, en las últimas 24 horas se han contabilizado 5.597 nuevos contagios y 34 fallecimientos más.

La incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días (IA14) es de 714,99 por cada 100.000 habitantes, 60,3 casos más que la víspera, y más del doble del que había a principios de octubre.

El riesgo de rebrote (EPG), que mide el índice de crecimiento potencial de la epidemia, se ha situado en 882, 44 puntos más que este jueves, cuando se considera riesgo alto a partir de 100.

El indicador epidemiológico que indica mejor que la epidemia puede empezar a retraerse es la disminución de la velocidad de reproducción de la enfermedad (Rt), que ha bajado cinco décimas y se ha situado en 1,29, es decir, que cada 100 infectados contagian a 129, en vez de los 134 que se contagiaban hasta la víspera.

Pese a esta leve mejoría, en la última semana, del 20 al 26 de octubre, han ingresado en la UCI 385 personas, más del doble que la semana del 5 al 11 de octubre. También se ha más que duplicado el número de fallecidos en una semana (229) con respecto a principios de este mes, y ha situado la mortalidad de la enfermedad en números similares a los que se registraban en la segunda semana de mayo.

Desde el inicio de la pandemia, han fallecido en Cataluña 14.008 personas, 34 de ellas notificadas las últimas 24 horas, y el número total de contagiados asciende a 256.330, de los que 5.597 han sido diagnosticados desde este jueves.

El Barcelonès, la comarca más poblada y densa, tiene un EPG de 813, 59 puntos más, con una velocidad de transmisión de la enfermedad (Rt) de 1,21 cuando el día anterior era de 1,24.

En cuanto a los municipios, los que tienen un mayor riesgo de extensión del virus son: Palafrugell (2.217), Vic (2.157), Amposta (2.274), Tortosa (1.783), Manlleu (1.606), Martorell (1.455), Mataró (1.510), Banyoles (1.711), Pineda de Mar (1.327), Salt (1.573), Reus (1.474), Canovelles (1.603), Olot (1.369), Mollet del Vallès (1.410), Figueres (1.324), Sant Joan Despí (1.236), Granollers (1.203) y Vilafant (1.556).

En la ciudad de Barcelona, el EPG sube este viernes después de tres días de pequeños descensos y se sitúa en 719 (663 el jueves), con una velocidad de transmisión del virus (Rt) de 1,16, cuando la víspera era de 1,18, y una incidencia acumulada en los últimos 14 días (IA14) de 626,84.