El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha pedido este martes disculpas por su comentario sobre las enfermeras, que considera una "respuesta muy incorrecta" a "una broma muy tonta" en una charla pública.

"Fue una broma muy tonta, no supe responder bien y di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar. Pido mis disculpas a todas las personas y colectivos a los que les pudiera molestar las palabras que di en respuesta a aquella broma, lo siento", ha declarado en rueda de prensa.

Simón se ha referido así a la conversación pública que mantuvo con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou. Uno de ellos le preguntó: "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara, si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infeccionas", a lo que el técnico respondió: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Simón ha lamentado su respuesta y ha indicado que tratará de "no cometer errores de este tipo en ninguna otra ocasión" para luego hacer autocrítica.

"La verdad es que lo siento casi más por mí, porque me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos, de frases hechas que para nada tienen que ver con mi forma de pensar, pues haya quedado claro que tengo mucho camino por delante para aprende y para hacerlo mejor y trataré de hacerlo", ha precisado.

El comentario sobre las enfermeras ha sido duramente criticado tanto por representantes políticos como por colectivos de enfermeras y sindicatos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, lo considera "absolutamente desafortunado" y "muy, muy inapropiado" porque es un tipo de comentario que ahonda en estereotipos que "no ayudan nada a la igualdad y al respeto de las mujeres".

Por ello, Calvo ha estimado que tiene que disculparse ya que "esto no puede formar parte de ningún mensaje razonable" y ha recordado todo el trabajo realizado durante tanto tiempo "para borrar el estereotipo de la enfermera", un "cuerpo profesional que no se merece para nada un comentario de esa naturaleza".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aseverado que Simón "tiene que disculparse": "La violencia machista también son determinados comentarios y actitudes que se normalizan", ha denunciado.

"Si en Fernando Simón se ven esos "ramalazos graves, ¿qué hay fuera?", se ha preguntado tras matizar que considera al técnico una persona "sensible", por lo que sus palabras ponen de manifiesto "el camino que todavía debemos transitar en este país".

También la vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha instado a Simón a disculparse: "No considero en absoluto acertadas esas declaraciones".

Y el grupo popular ha registrado un escrito de queja en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, por esos comentarios "sexistas y vejatorios".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho que los comentarios del responsable del CCAES son "desagradables y desafortunados" y se ha mostrado convencido de que el técnico pediría disculpas.

Al considerar sus comentarios como "sexistas, vejatorios y primitivos", el Consejo General de Enfermería ha anunciado que está dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria de Simón.

A su juicio, la charla del técnico con los hermanos Pou llegó a tener "un momento de desinhibición machista y retrógrado".

"Llevamos años luchando por deshacernos de estereotipos machistas y retrógrados que durante tantos años nos han perseguido injustamente por ser un colectivo sanitario mayoritariamente femenino", señaló la vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández.

En el mismo sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido Simón se deje de chistes machistas y promueva un refuerzo de la Enfermería para mejorar la lucha contra la covid-19.

El sindicato ha solicitado "un poco más de respeto y que se disculpe por un chascarrillo inapropiado, tanto en las formas como en el fondo".