El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que España tiene todavía tiempo para evitar un confinamiento domiciliario por la crisis sanitaria del Covid-19 si se siguen "con eficacia" las actuales medidas restrictivas, como el toque de queda o el cierre perimetral de comunidades autónomas y municipios.

"Creo que no estamos llegando tarde. España ya ha tomado medidas drásticas, como restricción de movilidad, derecho de reunión o limitación de ciertas actividades... Si damos cumplimiento y conseguimos que las medidas que van dictando las CCAA se cumplan con eficacia estoy seguro de que evitaremos un segundo confinamiento domiciliario", ha asegurado en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press.

"Contundencia" contra los médicos negacionistas

Por otra parte, Illa ha avanzado que se actuará "con toda la contundencia posible y sin descartar nada" contra movimientos de médicos que manifiesten opiniones negacionistas sobre la pandemia de Covid-19.

"Con toda la contundencia posible y sin descartar nada, pone en riesgo vidas", ha respondido Illa en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, tras ser preguntado acerca de la plataforma 'Médicos por la Verdad', que difunde bulos sobre las vacunas y cuestiona incluso la utilidad de las mascarillas en el control de la expansión del virus.

"Discutir si fuimos o no a la Luna en un bar quien quiera que lo haga, pero poner en duda que las vacunas han salvado vidas es una irresponsabilidad enorme que no se puede consentir. No hay que tener tonos grises, vamos a actuar con contundencia al respecto", ha esgrimido.

Estas palabras recuerdan a las que pronunció el jueves 29 de octubre en el Pleno del Congreso de los Diputados durante la defensa del nuevo estado de alarma: "Si alguien quiere discutir sobre el terraplanismo y sobre si hemos ido o no a la Luna, esto no mata. Discutir sobre la utilidad de la ciencia en relación a las vacunas mata personas. Ahí hemos de ser implacables desde la ciencia y desde la política".

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) inició el pasado 28 de agosto los trámites de apertura de expediente informativo a 'Médicos por la Verdad' a iniciativa de la Comisión Permanente de la corporación, para que examine "el objeto de dicha organización, lo que representa y sus acciones, por si existe algún comportamiento que vulnere los artículos recogidos en el Código Deontológico".