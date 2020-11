Ciudadanos se ha levantado de la mesa de negociación de los Presupuestos Generales del 2021. Tras semanas tendiendo la mano a Pedro Sánchez para que optara, en palabras de Inés Arrimadas, por la "vía moderada", el partido liberal ha anunciado que rechazará las cuentas públicas que el Congreso votará el jueves, 3 de diciembre, porque el presidente ha escogido la "vía radical de ERC y Bildu". La principal ley económica seguirá después su camino en el Senado, aunque en esa Cámara el Gobierno tendrá menos dificultades para superar los trámites.

En una rueda de prensa, Arrimadas ha proclamado su negativa a apoyar los Presupuestos "porque no cumplen con los requisitos para que un partido de centro, moderado y liberal como Cs los pueda apoyar". Pese a que el Ejecutivo de coalición llevaba días enviando señales de que apostaba por la mayoría de la investidura, con una escenificación vistosa tanto de Bildu como de ERC, y también el PNV, los diputados naranjas prefirieron seguir negociando con el Gobierno. Fuentes de la dirección subrayan que esa estrategia les ha permitido dejar claro ante los ciudadanos que Sánchez podría haber buscado otra alianza (con ellos, con el PNV y con partidos regionalistas pequeños) para sacar adelante los Presupuestos. La abstención, según esas fuentes, no era posible porque no quedaba claro que "estos Presupuestos son malos y se aprueban con malos compañeros de viaje".

"Sánchez ha cogido la mano de [Arnaldo] Otegi y [Oriol] Junqueras, pero no podrá decir que no tenía otra que coger", ha dicho. "Hemos hecho lo correcto y volveríamos a hacerlo (...) Pensar en España antes que en sus propios intereses", ha continuado Arrimadas antes de denunciar las "contrapartidas intolerables al nacionalismo".

En este contexto, la presidenta de Ciudadanos ha subrayado que gracias a ese acercamiento han conseguido convencer al Gobierno de que se cree la tarjeta sanitaria única, no suba el IVA a la sanidad y la educación privadas y tampoco eleve los tramos de IRPF. Sin embargo, ha lamentado que no hayan aceptado sus iniciativas para compensar el daño económico que la pandemia está haciendo a pymes y autónomos ni tampoco prestaciones a los padres y madres que tienen que dejar de trabajar para poder cuidar de sus hijos confinados por el covid-19.

Esta ruptura en esta materia no presupone que Ciudadanos no pueda apoyar al Gobierno "durante el resto de la legislatura". "Vamos a seguir siendo útiles a los españoles (...) No nos vamos a echar a dormir como otros", ha afirmado Arrimadas en referencia a Vox, que no ha presentado ni una enmienda parcial a los Presupuestos y no ha participado en los debates.