El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este viernes que el hecho de que once partidos hayan apoyado en el Congreso los presupuestos del Estado para 2021 no requiere ninguna explicación al ser lo normal, mientras que lo inexplicable es la actitud de quienes no los han respaldado.

Sánchez se ha referido por vez primera en un acto público a la aprobación este jueves de los presupuestos por el Congreso durante la presentación en Cantabria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. El jefe del Ejecutivo, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha subrayado que los presupuestos aprobados por el Congreso son fruto de la negociación y de la vocación de acuerdo.

Ha añadido que han sido respaldados por 188 diputados, una amplia mayoría de grupos y muy diversa que considera "una respuesta conjunta y plural al mayor desafío al que se enfrenta el país en las últimas décadas". Para el presidente del Gobierno, no haber aprobado los presupuestos ante la crisis, habría sido como "dejar a un barco sin timón y sin motor en medio de la tormenta del siglo". En consecuencia, ha considerado que lo normal ha sido ese apoyo a las cuentas del Estado.

"Que once grupos de distinto signo político apoyen los presupuestos más necesarios en el último siglo, no requiere explicación, es lo normal; lo inexplicable -ha puntualizado- es que haya habido grupos parlamentarios que hayan querido impedir la aprobación de unos presupuestos que España necesita como el aire que respiramos". Tras recordar que el Congreso actual está muy fragmentado, ha insistido en el valor que tiene que once partidos políticos hayan logrado apoyar el texto presupuestario.

Sánchez ha destacado que estas cuentas son progresistas, inyectan fondos imprescindibles para la recuperación, marcan el camino para dejar atrás la crisis y miran a una España verde y digital que apuesta de forma decidida por la educación y la ciencia. Ha asegurado que sirven igualmente para reforzar el estado de bienestar, la sanidad pública y las políticas de redistribución. "Suponen el mayor esfuerzo social de la historia democrática a consecuencia de la gravedad de la crisis", ha recalcado antes de considerar por todo ello que los presupuestos "no son un juego político".