El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por primera vez de la situación catalana tras la revocación por parte del Tribual Supremo del tercer grado de los condenados por el juicio del 'procés'. La agenda catalana del Gobierno sigue siendo la misma: impulso a la reforma del delito de sedición y tramitación de los indultos cuando la justicia informe sobre ellos. Los ritmos no dependen en todos los casos del Ejecutivo, pero el clima debe cambiar en torno a las elecciones del 14 de febrero.

Después de la revocación del tercer grado a los presos del 'procés', ¿cuál es la receta de Pedro Sánchez para Cataluña?

La receta es el reencuentro. Creo que es muy importante lo que ha ocurrido este mes de diciembre, con la aprobación de los Presupuestos. Unos Presupuestos, por cierto, que cumplen de largo con las previsiones estatutarias en el ámbito de la inversión, que resuelven algunos nudos que llevaban tiempo lastrando la vida política en Cataluña, como pueda ser la aportación por parte del Estado a las retribuciones de los Mossos d'Esquadra. Inversiones en Rodalies. Desde el punto de vista material, estos Presupuestos reconstruyen muchos puentes rotos durante los años de crisis y también de políticas conservadoras. Desde el punto de vista del reencuentro emocional, creo que hay una cosa fundamental y es que la vía unilateral en Cataluña ha fracasado y no tiene futuro. Espero que el próximo 14 de febrero, cuando se produzcan las elecciones en Cataluña, haya una reivindicación de abrir una nueva etapa en Cataluña y de apostar de una manera definitiva por el reencuentro a través del diálogo. Ese es el planteamiento que va a hacer en este caso el Partido Socialista. Desde el punto de vista del Gobierno, queremos superar estas heridas. Somos muy conscientes de que toda esta crisis ha abierto heridas, no digo ya solamente en los dirigentes políticos de las formaciones independentistas, sino también en buena parte de la sociedad catalana, que no tiene porqué ser solamente independentista. El Gobierno de España dará los pasos que tenga que dar de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la legalidad democrática a favor de ese reencuentro y de esa reconciliación. Pero, evidentemente, los plazos, los tiempos, no los marca el Gobierno. Se marcan en este caso por parte de la justicia.

Algunos, como la reforma del delito de sedición, sí que los puede marcar.

Es verdad, pero también es verdad que hemos tenido que hacer frente a una pandemia. No es sencillo. ¿Qué es lo que hemos dicho? Una vez se produjo lo que se produjo en Cataluña, y el desafío que suposo para la integridad territorial de nuestro país, España vio que su Código Penal era un Código Penal que no estaba acorde en los delitos a lo que es homologable con el resto de países europeos, o al menos los más avanzados. Esta es una sociedad profundamente europeísta y tenemos que hacer ese ejercicio, en las Cortes Generales, de actualización de nuestro Código Penal. ¿Cuándo se hará? En el plan legislativo, que dimos a conocer y que es público, habíamos previsto que fuera antes de que terminara el año y es evidente que, por razones materiales, no ha sido posible. Le puedo garantizar que más pronto que tarde va a ver la luz este proyecto de ley. Este es uno de los compromisos que he asumido en primera persona, para con la sociedad española y para con la sociedad catalana. Y en otros debates, en este caso, los indultos, dejemos primero trabajar a la justicia y cuando ese planteamiento esté encima de la mesa del Consejo de Ministros, pues el Gobierno hablará.

¿Se va a implicar en la campaña catalana?

Bueno, lógicamente, me voy a implicar como me he implicado siempre en las campañas catalanas.

¿El acuerdo con ERC puede ser recíproco según cuales sean los resultados?

Es importante que lo que se abra paso en Cataluña a partir del 14 de febrero, después de todo lo que ha ocurrido y de la situación tan dramática que se ha vivido, es que todos aprendamos de nuestros errores. Todos hemos cometido errores, los independentistas y nosotros también. Debemos apostar por el diálogo, por el reencuentro y dejar atrás una vía la unilateral que ha demostrado ser un fracaso. Y, además, con unas consecuencias digamos de quiebra emocional que vamos a tardar todavía tiempo en restaurar. Lo que le puedo trasladar es que, en lo que a mí respecta, como presidente del Gobierno y lo que yo pueda representar, en este asunto, desde luego, vamos a apostar por el diálogo, la concordia y la reconciliación. Y será un camino que siempre hemos dicho que no va a ser fácil, será complejo, será largo porque son muchos años de desencuentro, pero no nos podemos permitir el lujo de no abordar este desafío, porque creo que se lo merece el conjunto de Cataluña y el conjunto de el país.

Accede a la entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:

