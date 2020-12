El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado duramente este miércoles contra el líder del PP, Pablo Casado, y le ha acusado de tener una "agenda lunática" basada en "problemas fantásticos", de "engañar" a la sociedad, y de querer confrontar con el Ejecutivo incluso por las fiestas navideñas. "Regrese a la tierra", le ha reclamado.

"La realidad de España va por un lado y usted va por otro", ha sentenciado Sánchez durante su turno de réplica en Pleno sobre el estado de alarma; réplica que ha durado más de una hora y media y que ha centrando, en gran parte, en recriminar al líder de la oposición su actitud de confrontación contra el Gobierno y su acercamiento a la ultraderecha.

Según Sánchez, Casado está "embarcado en su particular película de ciencia ficción". "¿Sabe cuál es su agenda? Es una agenda lunática, con problemas fantásticos de niños amenazados por profesores que se protegen con el pin parental", ha afirmado el presiente.

En este sentido, ha denunciado que Casado sigue sin entender la importancia de romper con la extrema derecha" y volver a convertir al PP en un "partido de Estado". "Ha dicho 'no' a unos nuevos Pactos de la Moncloa, 'no' al estado de alarma, 'no' a los Presupuestos, 'no' a España, y eso no es bueno ni para el PP ni para

España", ha advertido.

Sigue aquí en directo la comparecencia de Sánchez y la sesión de control en el Congreso:

"Marcianadas" de Vox

Y en este punto, ha afirmado que si la agenda de Casado es "lunática", la del líder de Vox, Santiago Abascal, ya es "marciana". "Hablemos de los problemas reales. Regresen a la tierra. Empiece a hablar de los problemas reales y de los desafíos que tenemos por delante", ha insistido.

Sánchez reprochado a Casado que, además de basar su oposición en "fantasías", quiera confrontar con el Gobierno incluso sobre la Navidad, después de que el líder el PP le haya echado en cara que se limitara a hablar de "fiestas del afecto" y le preguntara por qué le costaba tanto "felicitar" y "celebrar" la Navidad en un país cristiano como España.

"Felices fiestas, Feliz Navidad. Hágaselo mirar hombre", ha espetado Sánchez a Casado, generando un gran alboroto en la bancada 'popular', que ha interrumpido con sus quejas la intervención de jefe del Ejecutivo en varias ocasiones, lo que ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedir silencio y respeto a la cámara varias veces.

El jefe del Ejecutivo también ha aprovechado su réplica para criticar a Casado su negativa renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha asegurado que es de "nota" que el PP sostenga que es el Gobierno el que "bloquea".

También ha rechazado que el PP sostenga que España corre el riesgo de caer en "un régimen comunista judeomasónico bolivariano", e incluso Casado llegara a afirmar que su objetivo era "defender la libertad" como habían hecho los "valientes opositores" cubanos y venezolanos.

En este punto, ha garantizado al PP que en España la libertad "no corre peligro". "Le digo que puede estar tranquilo, va a vivir muchísimos años y no va a tener que arriesgas la vida ni nada por el estilo parar defender la libertad", le ha espetado con cierta ironía.

"No va a haber ni dictaduras bolivarianas ni dictaduras franquistas de aquellos con los que gobiernan en comunidades autónomas", ha sentenciado Sánchez, quien también ha señalado que, de hecho, el opositor venezolano Leopoldo López ha elegido España para vivir tras salir de Venezuela.

Con todo, Sánchez ha avisado a Casado de equivocarse de enemigo y de llevar nueve meses "luchando contra unos resultados electorales mediocres", mientras en España se lucha contra la pandemia.

Además, ha defendido que el ejercicio de "rendición de cuentas" y de "transparencia" del Gobierno en la pandemia es una "realidad incontestable", a pesar de las acusaciones de la derecha "Por mucho que griten no lo van a ocultar", ha apostillado.

El presidente también ha rechazado las críticas de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y le ha pedido que deje de "pontificar" con sus diez escaños. Además, ha acusado a Cs de no aplicar sus "eslóganes" sobre la tregua política, la moderación y la política útil, ya que finalmente votó en contra de los Presupuestos.

Tras criticarle que sigan gobernando con la ultraderecha de Vox en algunos territorios, le ha aviado de que si no deciden a dónde quieren ir, "puede que acaben en el lado equivocado". No obstante, ha asegurado que intentará seguir acordando medidas con la formación naranja.

Sánchez también ha sido duro en su réplica a la portavoz de Junts, Laura Borràs, a la que ha criticado que siempre que vienen "mal dadas", la actitud de su formación es la de culpar al Gobierno de España, y le ha acusado de votar demasiadas veces contra el Gobierno junto a la derecha y a la ultraderecha.

En su respuesta al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, Sánchez ha destacado ante sus socios de coalición que es "evidente" que son dos fuerzas políticas distintas, "de tradiciones políticas distintas" pero ha defendido que tienen un proyecto en común.

"Lo fundamental, más allá de la disparidad de criterios que podamos reflejar en algunos debates es que estamos de acuerdo en lo verdaderamente importante", ha señalado, en un momento en el que PSOE y Unidas Podemos mantienen importantes discrepancias dentro del Ejecutivo.

Sánchez ha aprovechado su replica también para defender que el Gobierno va a defender y respetar el pacto constitucional, "de pe a pa". "De riesgo para la Constitución, ninguno. Lo que vamos a hacer es reforzarla", ha asegurado, generando de nuevo gritos y quejas en el hemiciclo. "Tenemos una derecha asilvestrada, trumpista, nada moderada y nada europeísta, y así les va", ha denunciado.

Por último, ha querido acabar agradeciendo de nuevo a la sociedad su lucha contra la pandemia y afirmando que, con la llegada de la vacuna, "se acerca el principio del fin". "La unidad y el desbloqueo que hemos demostrado aporta confianza, esperanza, estabilidad a los españoles, que es lo que merecen", ha defendido, y así lo ha vuelto a remarcar en una breve intervención final.

Al igual que Sánchez, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha centrado su turno para cargar contra la "antipolítica" del PP y acusarle de acercarse a la ultraderecha mientras el resto de partidos se unen y de llevar "meses dando la espalda". "Va a pasar a la historia por abandonar al país en su peor momento", ha avisado a Casado.